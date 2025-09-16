El rugby argentino vive horas de profundo dolor tras la muerte de Esteban César Racca, jugador de 41 años que se desplomó en pleno encuentro mientras defendía la camiseta del Old King Club en Paraguay. Pese a la rápida asistencia médica en el campo de juego, no lograron reanimarlo.

Según explicó el forense Pablo Lemir, el fallecimiento se produjo por un traumatismo craneoencefálico cerrado, consecuencia de un golpe en la cabeza que habría ocurrido minutos antes de la caída. “Él se desploma en una jugada scrum, sale de esa formación, da dos pasos y cae”, detalló el fiscal.

La investigación ya está en marcha. Desde la fiscalía solicitaron a ambos clubes las grabaciones completas del partido para determinar si existió alguna acción antideportiva vinculada al desenlace fatal.

A través de un comunicado, la Unión de Rugby del Paraguay manifestó su pesar y envió condolencias a la familia y allegados del jugador. “Estamos colaborando estrechamente con las autoridades competentes desde el momento de lo ocurrido”, remarcaron.

Por su parte, el Old King Club despidió a Racca con un emotivo mensaje: “Hoy el rugby nos recuerda lo frágil de la vida. Tu entrega, tu pasión y tu amistad quedarán para siempre en nuestra memoria. Descansá en paz, hermano de la ovalada”.