Un trágico accidente de tránsito sacudió este viernes a los vecinos de Collique, en el distrito de Comas. Alrededor de las 11:00 a. m., un camión que transportaba balones de gas perdió el control en una pendiente de la vía Pasamayito, impactando contra dos motociclistas y dejando un saldo de tres fallecidos.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo circulaba a gran velocidad tras descender por una pendiente pronunciada y atravesar varias curvas. Vecinos de la zona señalan que el conductor habría sufrido una falla mecánica, posiblemente en los frenos, varios kilómetros antes del lugar del accidente.

🚛 Camión con balones de gas ocasiona trag3dia. 3 personas perdieron la vida en vía Pasamayito en Comas. 🥺

Los accidentes vehiculares son más mortales en el Perú que la criminalidad. 😡 pic.twitter.com/155kfvSFi5 — Jose Miguel Hidalgo (@jmhidalgo) August 15, 2025

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el camión se despistó, cruzó al carril contrario y arrolló a dos personas que viajaban en una motocicleta lineal. Los fallecidos fueron identificados como Gerson Rafael Icho Robles, de 21 años, estudiante de odontología y trabajador de reparto, y su hermano, el suboficial de segunda de la Policía Nacional, Edson Rafael Icho Robles, de 30 años, quien se encontraba de franco y había decidido acompañarlo para realizar una entrega.

Un tercer fallecido es el copiloto del camión, quien, de acuerdo con testigos, intentó saltar de la cabina antes del impacto. Fue trasladado al Hospital Sergio Bernales, donde se confirmó su deceso.

El accidente ocurrió en un sector que, según los vecinos, ha sido escenario de cerca de 25 siniestros viales en los últimos años. La vía Pasamayito, que conecta Comas con San Juan de Lurigancho, es utilizada como ruta alterna de alto tránsito, incluyendo vehículos pesados, lo que incrementa el riesgo. La combinación de pendientes, curvas cerradas y falta de medidas de control hace que los accidentes sean frecuentes.

En esta ocasión, el impacto no solo cobró vidas, sino que también dañó la fachada de una vivienda, provocó la caída de un poste de luz y dejó esparcidas decenas de balones de gas sobre la pista. Personal de la Policía Nacional y serenazgo de Comas acudió rápidamente para acordonar el área y evitar nuevos riesgos, dado que los cilindros representaban un peligro adicional.

Familiares de las víctimas permanecieron en el lugar durante varias horas, exigiendo que se investigue el caso y que se sancione al conductor, en caso de sobrevivir, por lo que califican como una “irresponsabilidad”.

Testigos señalan que la motocicleta circulaba a baja velocidad, detrás de una mototaxi, cuando fue embestida por el camión. “El carro se ha llevado a dos hijos, no a uno, a dos. ¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito?”, expresó un familiar en medio del dolor.

Adolescente se salvó de milagro

Además de los tres fallecidos, el accidente dejó más víctimas. Una adolescente de 17 años resultó gravemente herida luego de que varios balones de gas impactaran contra una tienda donde se encontraba comprando, tal como mostró una cámara de seguridad. Los cilindros ingresaron con fuerza al local tras el choque del camión, impactando a quienes estaban dentro.

Familiares de la menor indicaron que fue trasladada al hospital Sergio Bernales de Collique, donde permanece internada bajo observación médica. La menor sufrió al menos cuatro cortes profundos en una pierna y presenta fuertes dolores de cabeza, por lo que recibe atención especializada y exámenes complementarios. “Está internada, tiene cortes considerables en la pierna y dolores fuertes de cabeza, ahora está siendo evaluada por los médicos”, relató una familiar.

Las autoridades confirmaron que el conductor del camión accidentado, identificado como Rodolfo Artiaga, permanece internado en el mismo nosocomio.

Investigación en curso

Agentes de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat) y peritos de criminalística realizaron las diligencias correspondientes en la zona. Entre las acciones figura la toma de declaraciones a testigos, la revisión de cámaras de seguridad y la evaluación técnica del vehículo para confirmar o descartar la versión de una falla mecánica.

Las autoridades también evalúan las condiciones de seguridad vial en Pasamayito, ante las reiteradas denuncias vecinales por la falta de señalización y control de velocidad. Los residentes insisten en que se instalen reductores y controles más estrictos para prevenir tragedias.

El caso ha generado gran conmoción en la comunidad, tanto por la pérdida de dos hermanos en un mismo hecho como por el historial de accidentes en la zona. La Municipalidad de Comas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones han sido exhortados a coordinar acciones para mejorar la seguridad en esta vía.