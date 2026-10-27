Un bebé de apenas 12 días de vida murió en Quilmes, provincia de Buenos Aires, después de recibir el impacto de una palta que cayó desde un árbol mientras se encontraba en brazos de su madre. El recién nacido sufrió graves lesiones en la cabeza y falleció tras permanecer internado en un centro de salud.

La víctima fue identificada como Lucas Sebastián Gómez. El episodio ocurrió en las inmediaciones del Jardín de Infantes N.º 949, ubicado sobre la calle Conesa, entre Mitre y Sarmiento, en pleno centro de Quilmes.

Según la información policial, la madre había concurrido al establecimiento educativo para acompañar a otro de sus hijos, de cinco años. En ese momento, una palta de gran tamaño se desprendió de la copa de uno de los árboles ubicados sobre la vereda y cayó directamente sobre la cabeza del recién nacido.

El bebé sufrió graves lesiones y murió tras permanecer internado

Como consecuencia del impacto, Lucas sufrió múltiples fracturas de cráneo y hemorragias que comprometieron gravemente su estado de salud.

El pequeño fue trasladado de urgencia a la guardia pediátrica del Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, donde recibió atención médica especializada.

Pese a los esfuerzos del personal sanitario, las lesiones resultaron fatales y el bebé murió después de permanecer internado en estado crítico.

La noticia provocó conmoción entre los familiares del menor y la comunidad educativa del jardín de infantes, ubicado en una zona de circulación habitual de niños y familias.

La Justicia investiga las circunstancias de la muerte

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N.º 9 de Quilmes.

En un primer momento, el expediente fue caratulado como lesiones culposas. Sin embargo, después de confirmarse el fallecimiento del recién nacido, la Justicia modificó la calificación a homicidio culposo.

Entre las medidas dispuestas se encuentran el secuestro de la historia clínica completa, el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia y otras diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del hecho.

La investigación busca determinar si existieron responsabilidades vinculadas con las condiciones de los árboles y el mantenimiento del espacio público donde ocurrió el accidente.

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El reclamo de la madre por el estado de los árboles

Tras conocerse la muerte de su hijo, Giuliana, la madre del bebé, cuestionó la falta de mantenimiento de los árboles ubicados frente al establecimiento educativo.

En declaraciones televisivas, explicó que en ese sector de la vereda hay tres árboles de palta y sostuvo que anteriormente se habían realizado reclamos por los riesgos que representaban para quienes circulaban por el lugar.

“Si hubiesen escuchado los reclamos, hoy no estaríamos lamentándonos”, expresó durante una entrevista con TN.

La mujer también describió el momento en que ocurrió la tragedia y aseguró que el fruto cayó mientras llevaba a su hijo recién nacido en brazos.

Por su parte, desde el Municipio de Quilmes señalaron que el árbol se encontraba en buenas condiciones y que la palta se habría desprendido naturalmente.

La Justicia deberá establecer las circunstancias del episodio y determinar si corresponde atribuir responsabilidades por la muerte del recién nacido.