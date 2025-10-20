Un violento enfrentamiento entre grupos de apostadores santafesinos y santiagueños terminó con un joven muerto y varios heridos en una pista cuadrera del departamento Quebrachos. Todo se desató durante la tarde del domingo, cuando una discusión por el pago de apuestas millonarias derivó en una pelea generalizada y un atropello fatal.

La víctima fue identificada como Jonathan Morel, de 23 años, oriundo de la provincia de Santa Fe, quien perdió la vida tras ser embestido por una camioneta en medio del descontrol. Además, tres de sus amigos sufrieron lesiones de distinta consideración, mientras otro santafesino fue apuñalado en el mismo episodio.

El hecho ocurrió en la pista cuadrera “Pedro Villa Río Viejo”, ubicada a unos 33 kilómetros de la capital santiagueña. Según los testimonios, el conflicto comenzó cuando los apostadores reclamaban el pago de importantes sumas tras la victoria del caballo santafesino “Mariachi” sobre el local “Buscada Phanthe”. La tensión creció rápidamente entre gritos, golpes y consumo de alcohol, hasta que uno de los presentes, identificado como Albarracín, habría sacado un cuchillo e iniciado el ataque.

Tras herir a un hombre, Albarracín subió a una camioneta Chevrolet S10 blanca y, fuera de control, comenzó a embestir a varios de los asistentes. Entre las víctimas se encontraban Nahuel Alberto Miranda (27), Ramiro Gutiérrez (25) y el propio Morel, quien fue trasladado al hospital de Sumampa, donde falleció antes de llegar.

La policía de la Seccional 33 trabajó durante la noche para contener la situación, ya que el lugar quedó sumido en una escena caótica con destrozos, heridos y grupos enfrentados. El fiscal Martín Silva ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial del Hospital Independencia para la correspondiente autopsia e inició la búsqueda del conductor prófugo, que se habría refugiado en una zona rural cercana.

Fuentes de la investigación señalaron que el sospechoso, junto a su abogado, habría manifestado su intención de entregarse durante el martes. Mientras tanto, continuaban las declaraciones de testigos y de los responsables de la pista, ante múltiples denuncias por presuntas estafas y apuestas no pagadas.

La tragedia dejó en evidencia un violento trasfondo de rivalidades, alcohol y dinero en el mundo de las carreras cuadreras. La policía mantiene presencia en el lugar para evitar nuevos enfrentamientos, mientras familiares y amigos de la víctima reclamaban justicia por la muerte del joven santafesino.