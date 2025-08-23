Un violento accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Santa Fe dejó el lamentable saldo de un joven muerto y una menor de edad con graves lesiones.

El incidente tuvo lugar sobre avenida Aristóbulo del Valle, a la altura de calle Espora.

Los vehículos involucrados fueron una moto Honda Twister de 250 centímetros cúbicos que circulaba de norte a sur y un automóvil Chevrolet Corsa que se dirigía hacia el oeste.

El vehículo de menor porte -que luego del primer impacto habría chocado contra un carribar- era guiado por un joven, que trasladaba a una adolescente de 17 años.

El motociclista murió en el lugar. Ya había dejado de existir cuando una ambulancia del servicio público provincial 107 arribó a la escena.

La misma unidad sanitaria trasladó a su acompañante hasta el Hospital José María Cullen, donde constataron que tenía fracturada una de sus rodillas y además un fuerte golpe en la cabeza.

A la fuga

Por su parte, el automovilista no se detuvo y aceleró para escapar, pero a unas cuadras de distancia fue interceptado por una patrulla policial del Comando Radioeléctrico.

El accidente es investigado por el fiscal Ignacio Orio, quien dispuso que peritos examinen la escena del hecho. También ordenó la extracción de sangre y orina de los involucrados, para determinar si habían ingerido alcohol o algún tipo de sustancia.