Alexander Williams Tapón, el futbolista amateur de 24 años que el sábado agredió y dejó momentáneamente inconsciente a Cristian Ariel Paniagua, el árbitro que lo dirigía en un torneo en Avellaneda, fue encontrado muerto este lunes con un disparo de arma de fuego en la cabeza.



La Policía recibió un llamado al 911 en la noche de este lunes con la información de que una persona se había suicidado en las vías del ferrocarril, a la altura de las calles General Paz y General Heredia.

Al arribar al lugar, los agentes confirmaron la muerte de Williams Tapón, quien presentaba un disparo en la región parietal. En el lugar trabajó personal de Policía Científica, mientras que el cadáver iba a ser trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente.

Horas antes, Williams Tapón había realizado declaraciones a la prensa, donde contó por qué reaccionó de esa manera y se mostró arrepentido por su violento ataque, que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"Cuando iban dos minutos, ya le habían pegado a un compañero mío y el árbitro no cobraba. Yo era el capitán, le decía 'Juez,cobrala, si la viste, estabas a dos metros'. Me respondía 'No, no la vi'. Listo, sigamos jugando. Seguían pegando ellos, y nada. Como que no veía nada de ellos", recordó.

Y continuó: "Seguimos jugando. Nosotros hacíamos una mal y ya nos tiraban todo: amarilla; uno jetoneaba, amarilla; otro jetoneaba y ya le quería sacar la roja. Es ahí que yo ya venía enojado y le pego sin darme cuenta. Hoy estuvimos hablando con el referí, le pedí disculpas. Me nubló. No fue queriendo. Cuando me rescaté fue corte 'qué hice'. Ya era todo distinto. Ya ahora es todo distinto".

El referí recibió una trompada y golpes al caer al piso.

A pesar de sus disculpas públicas, el joven había quedado imputado por el presunto delito de “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”.

Un encuentro amigable en la previa: La Cortada vs El Rejunte. Los dos capitanes. El agresor Alexander Williams Tapón extiende su brazo hacia la espalda del árbitro.

Este mismo lunes, el árbitro Paniagua prestó declaración, identificó a Williams como su agresor y realizó la denuncia formal. Entonces, desde la comisaría elevaron el caso a la UFI N°4 de Avellaneda.

Momentos antes, también en Telefé, Paniagua expresó: "Fue una patada muy brutal y no me esperaba esa agresión de su parte. Ojalá que tomen conciencia de esto, la gente que organiza estos torneos. No me esperaba algo así, jamás pensé que me iba a pasar en todos los años que estuve dirigiendo".

"Miro el video y me da mucha impotencia que algo así haya ocurrido. No puedo creer que haya este tipo de reacciones", completó.