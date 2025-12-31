El homicidio se produjo este miércoles alrededor de las 6 de la mañana en la esquina de Furlong y Leumann, en la ciudad de Santa Fe.

Según las primeras informaciones, Matías F. recibió un disparo en la cabeza luego de mantener una discusión con dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Honda Wave blanca 110 cc.

El joven murió en el lugar y la policía trabaja para identificar a los agresores y reconstruir la secuencia del ataque.

Noticia en desarrollo