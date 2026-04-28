Las modelos dieron detalles del encuentro cara a cara que tuvieron recientemente y se refirieron a las posibilidades de una reconciliación.

Paula Chaves y Zaira Nara supieron ser íntimas amigas e incluso familia, cuando la primera eligió a la segunda como madrina de su hija menor, título que recientemente se conoció que fue revocado. Durante mucho tiempo se especuló que el motivo de su pelea fue un hombre: Facundo Pieres. Sin embargo, aparentemente, el punto de quiebre tuvo lugar en 2021 cuando estalló el escándalo del Wanda Gate. Independientemente de las causas, todo parecía indicar que las posibilidades de reconciliación eran nulas, pero, en las últimas horas, ambas sorprendieron al admitir que existió un acercamiento.

Fueron días muy duros para Paula Chaves y su familia. El 21 de abril murió su perro Moro, quien fue su compañero durante 16 años. En medio de este difícil momento reapareció en su vida Zaira Nara. “Hubo un acercamiento, pero la vida... Viste que a veces te cruza en momentos puntuales, así que sí, hubo un lindo acercamiento”, admitió la hermana de Wanda Nara en diálogo con Intrusos (América TV).

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Aunque dijo que no iba a hablar más del tema, admitió que el reencuentro fue “lindo para las dos”. “Me parece que hay mucho cariño”, sostuvo.

Por otra parte, en el programa también fueron a buscar a Paula Chaves. Aunque la modelo desestimó la palabra “reconciliación” para referirse a Nara, sí aceptó la de “acercamiento”. “Está todo bien”, insistió y acto seguido dio detalles de cómo fue el inesperado reencuentro, al que ella misma definió como obra del “destino”.

“Nos encontramos de casualidad en un local de ropa”, explicó y agregó: "Por arte de magia nos encontramos las dos en un primer piso cara a cara, solas, así que está todo bien. A veces las cosas y las personas están en los momentos indicados, cuando uno menos lo espera”.

Al igual que Nara, prefirió no dar más detalles: “Es un tema nuestro que queremos preservar, pero está todo bien”. No obstante, para cerrar, reveló que se dieron un abrazo. Aunque todavía no se puede hablar de reconciliación, el acercamiento que tuvieron podría, en un futuro, restaurar su amistad. Solo el tiempo lo dirá.