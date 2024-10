Tras la situación incómoda que se produjo en el streaming que se emite en paralelo al programa de Susana Giménez, en la que Sofía Gonet cuestionó a la conductora por la entrevista con con Javier Milei, la influencer publicó un descargo.

A través de sus redes sociales, “La Reini” dijo que “sabía que esto iba a pasar” un día, conociendo su frontalidad para decir lo que piensa todo el tiempo.

“Fue una situación un poco polémica porque justo fue una nota a Javier Milei, el Presidente. Yo les juro, me fumé la nota de principio a fin, pero cuando terminó dije dos palabras. Dos palabras dije, chicos, ¿para qué? Me levantaron de todos lados”, detalló, en el comienzo del video que les grabó a sus seguidores.

Gonet mencionó que le dijeron que había sido un papelón y que la cuestionaron por ser “poco profesional”, mientras algunos pedían su despido. “¿Me están deseando el despido? ¿Me podrán despedir por esto? Para mí es un poco antidemocrático”, lanzó.

La tiktoker, además, dijo que no está “agrandada” para nada, ya que no tiene camarín, no le ponen maquilladora ni auto y que se cambia en el baño antes de salir al aire.

[AHORA] "Me emboló un poco": en el streaming oficial de Telefe, "Sofi" Gonet criticó la entrevista de Susana con Milei y pusieron "Fanático", la canción de "Lali" con referencias al Presidente.



El streaming de Susana

“Lo único que pedí fue libertad total de expresión a la hora de reaccionar y de hacer el programa. No quería bajada de línea aburrida. No me importa nada, pero no me digas qué decir y qué no. Esa es mi única regla. Desdramaticemos cosas que pueden pasar”, comentó.

El descargo de “La Reini”

Qué pasó con Sofía Gonet y Susana Giménez

Sofía Gonet, durante el programa de streaming en el que también están Nacho Elizalde y Pablo Agustín, fue contundente al referirse a Susana Giménez luego de ver la entrevista que le hizo al Presidente.

“Bueno, ha pasado el Presidente por el living de Susana Giménez”, comentó Nacho Elizalde, luego de mostrar la intro de la nota que le hizo la animadora al mandatario. Sin medias tintas, Gonet fue lapidaria. “Che, la verdad, me emboló un poco la nota”, lanzó.

La panelista criticó a la presentadora. (Fotos: captura de Telefe - Instagram/sofiagonet)

Tras escuchar la frase, el conductor eligió mirar para el costado y hablar sobre aspectos relacionados con el reportaje, como la reacción de Yuyito González, por ejemplo. “La Reini”, entonces, volvió a cuestionar a Milei.

“Si el Presidente fuese mujer y tuviese, novias, o novios, y presenta a uno o a la otra, la harían ver... si estuviésemos hablando de una mujer. Es medio un papelón”, lanzó.

Mientras Gonet hablaba, el sonidista puso de fondo el nuevo hit de Lali llamado “Fanático” que tiene obvias referencias en contra a algunos referentes de los libertarios y a Milei. “Temón de fondo”, comentó la influencer.