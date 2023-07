La salud de Wanda Nara preocupa al mundo del espectáculo y tras su internación comenzaron las especulaciones sobre cuál es la enfermedad que padece la mediática. La última información conocida es que tiene un mieloma.

A partir de ese diagnóstico se sigue día a día que es lo que hace la empresaria. El lunes por la tarde en el programa "A la tarde" informaron que Wanda Nara se prepara para el inicio de su tratamiento médico, mientras que Mauro Icardi cerró contrato con el club de Turquía hasta junio de 2026 por motivos relacionados a la enfermedad de su esposa.

En medio de la incertidumbre por la enfermedad (aún no confirmada) de la empresaria, su esposo debió tomar la decisión de qué hacer con su futuro futbolístico. Y es que, tal como confirmó el medio internacional L’Equipe, el jugador de 30 años habría cerrado contrato con el Galatasaray de Turquía, por tres años más.

Esto no fue nada sencillo ya que Icardi reunió a toda la familia, para debatir acerca de esta decisión, ya que no era la única oferta que había recibido. Sin embargo, debido a la salud de Wanda, que permanece a la espera de más resultados médicos y cuya enfermedad, aún no fue revelada públicamente, la empresaria tenía la palabra final.

"Wanda quiere estar en Milán, no quiere estar en Arabia. Se decidió en una cena, en una charla familiar. Los hijos están cómodos en Milán, si se criaron en esta ciudad aunque últimamente se la pasan viajando. Lo más probable es que ahora hagan base en Estambul y que Wanda haga su tratamiento en Milán", resaltó.

Con esta información, se desmienten las versiones que habían circulado en estos días que aseguraban un acercamiento de Icardi a Newell´s. "Bomba: me cuentan desde Buenos Aires que Newell´s tuvo un nuevo acercamiento con Mauro Icardi, para sumarlo los próximos seis meses en caso de que este, por la situación que está viviendo Wanda Nara de salud, decida quedarse en Argentina”, había expresado el periodista Hernán Cabrera.

Puede interesarte

Qué es el mieloma

Según explica el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en su página web. El mieloma, también llamado mieloma múltiple, es un cáncer de las células plasmáticas. Las células plasmáticas son glóbulos blancos que producen anticuerpos que nos protegen de las infecciones. En los casos de mieloma estas células se multiplican demasiado y desplazan a las células normales que se encuentran en la médula ósea y que producen glóbulos rojos, plaquetas y otros glóbulos blancos.

El mieloma múltiple, el tipo de tumor de células plasmáticas más frecuente, se presenta en la médula ósea y puede propagarse por todo el cuerpo.

Cuáles son los síntomas del mieloma

Algunas veces, el mieloma no provoca ningún síntoma. Se podría detectar al hacer una prueba de sangre u orina para otra afección y se halla un nivel de proteína más alto de lo normal. En etapas más avanzadas, los síntomas del mieloma pueden incluir dolor en los huesos, especialmente en la espalda o las costillas; huesos que se fracturan fácilmente; fiebre sin causa conocida; infecciones frecuentes; moretones o hemorragias que ocurren con facilidad; dificultad para respirar; debilidad en los brazos o las piernas; y mucho cansancio.

Estos síntomas también pueden deberse a otras afecciones. Si tiene cualquiera de estos síntomas, consulte a su médico.

Puede interesarte

Qué causa el mieloma

Los científicos no comprenden por qué se produce el mieloma en algunas personas y no en otras; la edad es el factor de riesgo más significativo del mieloma. Esta enfermedad rara vez se produce en personas menores de 45 años. Los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de tener mieloma, y esta enfermedad es dos veces más común en las personas de raza negra que en las de raza blanca. En muy pocos casos la exposición a los rayos X u otros tipos de radiación ionizante podría ser un factor de riesgo de mieloma. Tener sobrepeso y tener obesidad se vincula a un mayor riesgo de presentar mieloma múltiple.