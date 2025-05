El lunes por la noche Lourdes Ciccarone, Eugenia Ruiz, Selva Pérez, Luz Tito y Katia La Tana Fenocchio definirán quién deberá abandonar la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe).

Ante este panorama y en medio de la incertidumbre ante una nueva eliminación en el reality, La Tana tomó la decisión más triste a horas de la eliminación y sus compañeros quedaron sorprendidos.

La cuenta Tronk en la red social X comentó al respecto de la situación que vivió la participante y puso en contexto: "Parece que La Tana terminó llorando en el stream y pidiéndole a la gente para irse de Gran Hermano“.

La tana parece que fue al stream a decir que se quería ir, salió y se puso a llorar lulu y luz la abrazan justo estaba tato afuera. pic.twitter.com/NUPrSO1Svg — Julián 🐐 (@Onlytatogh) May 26, 2025

En el video se ve a La Tana angustiada hablando con Tato Algorta en el jardín cuando Lourdes y Luz se dan cuenta que estaba muy angustiada: "Mi vida, ¿estabas llorando no?", le preguntaron y la abrazaron para contenerla.

En el diálogo con Tato, La Tana marcó el largo tiempo que ya llevan en el reality y que el cansancio juega en contra: "Estamos cansados, yo siento que en esta instancia siendo pocos, imaginate yo que soy sensible y se me nota todo, no lo puedo disimular. Estás hace cinco o seis meses y cansa".

“Para mí tenés que ir al stream y decir que estabas confundida. ¿Vas a tirar todo el esfuerzo que hiciste por una vieja que te está dominando la cabeza? Andá después y decía que no querés irte", le aconsejó Tato para que revea su drástica idea de dejar la casa.

"Posta te digo, te vas a arrepentir. Acordate que Petrona (Jerez) dijo que quería irse y no la votaron, no jodas con eso”, finalizó la profunda charla.