En las últimas horas, la modelo Barby Franco compartió el retoque estético que se hizo en los glúteos y sus seguidores la criticaron duramente.

En un video, la mujer del abogado Fernando Burlando mostró que se sometió a la técnica Scuptra. “Es la segunda vez que me lo hago. Ahí me está marcando los glúteos porque me va a poner una ‘canulita’. Me lo hago con un doctor que es el número uno en esta técnica”, comentó la influencer mientras publicitaba el producto.

Inmediatamente, sus fanáticos no tardaron en reaccionar al video y le recordaron el doloroso caso de la exvedette Silvina Luna, quien murió en agosto del año pasado por complicaciones renales, consecuencia de las intervenciones que le realizó el cirujano Aníbal Lotocki.

“Después de Silvina luna, no entendiste nada. Dejen a los cuerpos en paz”; “Tu esposo luchó por lo de Silvina y vos te ponés, dios mío”; “Qué ganas de meterse químicos invasivos en el cuerpo”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron.

Horas después, ante la catarata de hate que recibió, Barby decidió borrar su publicación en su cuenta de Instagram.