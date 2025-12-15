Homero Pettinato rompió el silencio tras el escándalo con Sofía Gonet. Este domingo, el conductor estuvo presente en la gala de los Martín Fierro de Streaming y no esquivó la polémica.

El hijo de Roberto Pettinato estuvo junto a Eial Moldavsky en la alfombra roja. Para descomprimir, el hijo del humorista lanzo: “Contento de estar con la persona menos mentirosa de la República Argentina. Tiene otras cosas, pero mentiroso parece que no es”. “Vos me podés decir lo que quieras, pero mentiroso no”, retrucó el conductor.

Consultado acerca de cómo se encuentra en este contexto, expresó: “Estoy flotando en una nube de estabilizadores de ánimo que son bárbaros, traídos afuera. Paso la data después. Mañana es un bajonazo”.

“No soy wandanarezco , no me gusta el escándalo dice Homero Petinatto.#MartinFierroStreaming pic.twitter.com/21xf73bEin — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) December 15, 2025

Sin embargo, ya más serio, lamentó: “No, la verdad que fue un episodio triste, ¿qué querés que te diga? Muy feo. Y que a mí no me identifica. Los que me conocen saben, no me gusta... No soy wandanarezco, digamos. No me gusta tanto el escándalo y exponer la vida privada. Pero capaz que en esta situación no me quedó otra... Contraataqué y la pasé como el o...”.

Tras las sinceras declaraciones de su compañero, Moldavsky bromeó: “Yo creo que hay que cambiar la próxima el ángulo de la cámara. Probalo un poquito más desde arriba, no tan de abajo la próxima. Yo como persona que estuve grabando historias, te digo más de arriba”.