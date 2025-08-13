La bailarina dio detalles de la salida en familia con las hijas de la pareja formada en Gran Hermano, que atraviesa un presente de indirectas públicas.

Hace tres meses, la pareja decidió poner fin a su relación y, desde entonces, las interacciones entre ellos estuvieron teñidas de tensiones, especialmente visibles en redes sociales. Más allá de eso, los ex Gran Hermano mantienen un vínculo por sus dos hijas: Laia y Aimé y el sábado, estuvieron junto a Juli Poggio y Nacho Castañares, a quienes conocieron en el reality, en una granja rodeados de animales.

Esta salida campestre, en el que abundaron risas, charlas y gestos de complicidad, funcionó como una suerte de tregua para la expareja sobre la que circulan especulaciones acerca de posibles nuevos romances de Thiago y mensajes encriptados en redes. El hecho de que ambos prioricen compartir tiempo juntos junto a sus hijas y amigos, quienes son padrinos de una de las niñas, habilita la lectura de una apuesta consciente al cuidado del entorno afectivo de las niñas, preservando la unión y la presencia familiar pese a los cambios de la vida adulta.

Julieta, madrina de una de las niñas, ofreció detalles clave al respecto durante su participación en el programa Rumis. Cuando le consultaron sobre la organización y el objetivo de la salida, explicó: “Las nenas están aprendiendo los ruidos de los animales y Dani organizó la salida. Es muy complicado tener dos nenas tan chiquitas y ellos hacen muy buen equipo”.

El sabado de Juli, que lindo como habla de la paternidad dd Dani y Thiago 🫶. pic.twitter.com/KnI3Zzfh0u — Candee💫🤍 (@Candeeim) August 11, 2025

En cuanto al funcionamiento del grupo, Poggio describió que “cada uno se ocupa de una y cuando uno está cansado, se ocupa el otro”. Este testimonio subraya la capacidad de ambos padres para sobreponerse a los desencuentros y priorizar el bienestar de sus hijas, ejerciendo una parentalidad activa y compartida. La jornada no solo sirvió para que las gemelas experimentaran un día distinto, sino que también dejó ver una faceta menos expuesta de sus padres: la colaboración.

Al evaluar el resultado de la jornada familiar, Julieta destacó la emoción vivida durante el reencuentro y la importancia del apoyo mutuo en este nuevo escenario familiar. “Fue muy lindo verlos así. Funcionan muy bien como equipo y se nota que les tienen un amor enorme a sus hijas”. Así, la bailarina no solo puso en valor el vínculo entre la expareja con sus hijas, sino también la posibilidad de mantener el lazo familiar a pesar de la ruptura sentimental y priorizar el bienestar de las pequeñas.

La presencia de figuras como Julieta Poggio y Nacho Castañares agregó otro componente a la experiencia. Más allá del rol de padrinos, se involucraron como sostén emocional dentro de una estructura de amistad consolidada tras la exposición televisiva. Poggio expresó su compromiso y afecto con las pequeñas: “Tenemos una amistad muy verdadera y yo a las nenas las amo con todo mi corazón”.

La jornada a pleno sol y naturaleza se dio luego de semanas de rumores, indirectas y versiones cruzadas sobre el presente sentimental de Daniela y Thiago tras la ruptura. Las imágenes compartidas por el grupo muestran a todos interactuando con las niñas y disfrutando de actividades en una granja: Laia y Aimé, protagonistas indiscutidas del día, exploraron y jugaron rodeadas del afecto de sus seres queridos.

En una de las historias de Julieta se destacó la frase “sábado en familia” como reflejo de la armonía y el bienestar que primó durante el encuentro, aun en medio de las repercusiones que genera en el entorno mediático la situación de los adultos. Son contadas las veces que la dupla se mostró junta luego de anunciar la separación, enfrentarse en las redes sociales de manera indirecta y los rumores de romance de Medina con una exparticipante de Gran Hermano (Telefe).