María Julia Oliván compartió un conmovedor video en sus redes sociales mostrando cómo avanza su recuperación a dos meses del terrible accidente doméstico con una estufa que le provocó fuertes quemaduras en el 25% de su cuerpo.

La periodista analizó y escribió unas palabras a sus seguidores celebrando que ya puede dar sus primeros pasos por su cuenta.

“Un día volví a caminar. Sentí como toda la sangre de la pierna quemada volvía al lugar del peso de la gravedad y se volvió hacia su peso de gravedad. Conocí a los kinesiología de la @hospitalalemanbsas. Pasó una semana después de la primer práctica y fue emocionante haberlo logrado”, describió.

Y escribió una sensible reflexión sobre su situación: "Desandar el camino para reencontrarlo, ¿cuantas veces? Nunca voy a poder adivinar saber ese número. A esta altura yo ya sabía lo que estábamos pidiendo, pero no que más nos iba a dar en que nunca nos deja tirados".

En las imágenes que difundió la periodista en su cuenta de Instagram, se la puede ver sentada en la camilla del hospital sosteniéndose de un andador y haciendo fuerza para levantarse. Sin perder su sonrisa, María Julia expresó su felicidad al poder pararse y sentir el peso en su pierna afectada por el accidente.