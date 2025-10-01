Morena Rial fue trasladada al Penal de Mujeres N°51 de Magdalena donde quedará detenida luego de que se dictamine la revocatoria de su excarcelación al incumplir las medidas judiciales dictaminadas en la causa por el robo cometido en la localidad bonaerense de Villa Adelina.

Alejandro Cipolla, amigo y abogado de Morena, le confirmó a la agencia Noticias Argentinas que la joven mamá fue derivada a dicha cárcel este miércoles tras la determinación del Juzgado Nacional de Rogatorias de que continúe el proceso de investigación tras las rejas.

Esta medida ocurre luego de que el abogado Miguel Ángel Pierri haya renunciado a su defensa al “no estar de acuerdo en un montón de cosas. Se cumplió un ciclo. Quise evitar que la envíen a un penal, pero no nos deja espacio de maniobra".

“Incumplió las pautas que le impuso el juzgado, no queremos tener problemas”, remarcó Pierri a NA luego de la detención de Morena en Caballito, y agregó que había pedido "una terapia urgente a través de un servicio público de salud y una detención en domicilio, la acompañé día a día, hora a hora, está enferma, se siente frustrada según sus propios dichos".

Asimismo, el letrado confió que Morena "no dio cumplimiento a los continuos reclamos de mi equipo para que acepte las exigencias asumidas al momento de su libertad. No comparecía ante tribunal con excusas inadmisibles, soy muy amigo de su padre, quien hacía esfuerzo superiores para ayudarla".