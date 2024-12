Habían pasado pocos minutos de la gala del domingo de Gran Hermano cuando Santiago del Moro anunció que los participantes iban a ser sancionados. El motivo: los gritos que se escucharon desde afuera y la reacción de los jugadores, quienes no cumplieron con la orden de resguardarse dentro de la casa y esparcieron entre ellos lo que se filtró.

La voz de GH arrancó fuerte pidiéndoles orden a los participantes. “Silencio, por favor. Hace pocos días me dirigí a ustedes para explicarles el protocolo a seguir en caso de que escucharan gritos provenientes del exterior de la casa”, comenzó diciendo.

“Uno de los puntos esenciales de este protocolo, tal como les comenté en aquella oportunidad, tiene que ver con la prohibición de hablar o hacer cualquier referencia entre ustedes acerca del grito escuchado. No obstante este fin de semana comprobé en varias ocasiones que incumplieron esta orden. Por lo tanto, les notifico que habrá sanción”, expresó, mientras las caras de Keila, Andrea, Luca, Giuliano y el resto iban cambiando.

Puede interesarte

La comida, siempre centro de las discordias, fue tomada para castigar a los concursantes. “Primero, déjenme recordarles que mañana contarán con el 25% del presupuesto para la compra en el supermercado, debido al abandono grupal de la prueba del jueves pasado. Ahora, a raíz de esta nueva falta, quiero informarles que para la compra de la semana que viene contarán solo con el 50% del presupuesto en caso de que ganasen la prueba. Pero escuchen con mucha atención. Si llegaran a perderla, nuevamente contarán con un 25%. Esto, señores, no termina aquí. Les pido silencio y escuchen bien”, lanzó.

Los jugadores fueron sancionados por incumplir la orden de NO hacer referencia a los gritos externos ❌🗣



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji3rma y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/YQPXTQNqCa — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 30, 2024

“A esta sanción que acabo de anunciarles, por desobedecer mi orden con respecto a los gritos, les voy a sumar otra. Durante toda una semana desde este mismo momento no podrán hacer uso del gimnasio. ¿Está claro? Y espero que de ahora en más no me hagan repetir disposiciones e indicaciones que habían sido formuladas con toda claridad anteriormente. Comprendan que hay un reglamento y protocolos que se deben respetar. Buenas noches”, concluyó, mientras las expresiones de preocupación y de molestia abundaban.

“Una cagada detrás de otra”, se quejó Brian, mientras que otra de sus compañeras aprovechó la oportunidad para ironizar con la clausura del gimnasio. “No vas a poder ir a entrenar”, le lanzó, mientras Sandra, una de las encargadas de cocinar, se mostraba pensativa con el reducido dinero con el que contarán los próximos días.

De vuelta al estudio, el conductor aclaró que el dejarlos sin poder entrenar, en una casa en donde son varios los que descargan tensiones y forjan sus músculos, era un tema serio. “Mañana el gimnasio se lo van a sacar. No van a estar las pesas, las máquinas y nada de eso”, pormenorizó.

Puede interesarte

El “protocolo antigritos” implementado por la producción de Gran Hermano establece reglas estrictas que los participantes deben seguir cuando escuchan gritos provenientes del exterior de la casa, generalmente de fanáticos que buscan influir en el juego o hacer comentarios sobre los concursantes.

El reglamento indica que los jugadores tienen prohibido interactuar con las personas que gritan desde afuera. Si escuchan algo mientras están en el jardín, deben regresar de inmediato al interior de la casa y cerrar la puerta. Además, está totalmente prohibido hablar sobre lo que hayan escuchado.

El incumplimiento de estas normas podría derivar en sanciones severas para los participantes, según lo estipulado por la producción del reality. Este protocolo busca preservar la dinámica interna del juego y evitar que información externa afecte el desarrollo del concurso.