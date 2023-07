"Te voy a pegar dos tiros en las patas", escuchó Leonardo Jara. Antes le habían cruzado un auto, lo agarraron de la campera y le exigieron que se bajara de su vehículo. La llegada de Sebastián Méndez pareció aquietar las aguas en Liniers, sin embargo la eliminación en Copa Argentina frente a San Martín de San Juan y la derrota en un "partido de seis puntos" de este domingo en cancha de Huracán volvió todo a fojas cero y la barra apretó al plantel luego de la caída en Parque Patricios.

Este domingo por la noche, cuando los jugadores regresaron a la concentración, un grupo de violentos ingresó a la fuerza a la Villa Olímpica y amenazó de muerte al plantel. Según cuentan los presentes, la situación fue de tanta tensión que algunos juveniles pidieron irse del club.

Dos de los más afectados fueron Gianluca Prestianni, una de las joyas de las inferiores que apenas tiene 17 años y Francisco Ortega, otros de los chicos surgidos en el club. Jara, Gómez y Castro fueron los otros agredidos.

Hace un par de meses, un grupo de integrantes de La Pandilla de Liniers había increpado a los jugadores en la práctica. Y ahora, la situación vuelve a repetirse.

El Globo bajó al Fortín

Méndez habló después del partido: "Estos partidos hay que jugarlos a muerte"

El entrenador de Vélez Sarsfield, Sebastián Méndez se mostró molesto por el final de campeonato que tuvo su equipo en las últimas dos jornadas, en las que empató sin goles como local con Unión y hoy cayó por 1 a 0 en su visita a Huracán, comprometiéndose nuevamente con el descenso, y admitió que "en estos partidos el equipo retrocedió".

"No jugamos hoy con Huracán el partido que teníamos pensado porque nos llevó por delante. Estoy enojado porque no disputamos el partido como lo debíamos disputar. Estos encuentros se juegan a muerte y nosotros no lo hicimos", reconoció Méndez con su habitual transparencia en la conferencia de ´prensa pospartido en Parque de los Patricios.

"Lo más rescatable de estos partidos desde que llegamos son los puntos que sacamos, pero no alcanzan. Estamos hace poco pero también somos responsables, porque después de las primeras victorias no crecimos. Por eso ahora necesitamos jugadores que vengan y jueguen, para que acompañen a los chicos, porque en la Copa de la Liga son 14 finales y las debemos jugar como tal y no de la boca para afuera", enfatizó.

Respecto del partido de hoy, describió que "no hubo superioridad futbolística. Pero nos llevaron por delante y eso no me gusta. Solo pateamos una vez al arco. Somos previsibles y nos cuesta mucho llegar a la valla contraria. Tenemos que ser más intensos de lo que fuimos. Por eso insisto con que nos jugamos 14 finales y hay que trabajar. Debemos ser un equipo mas rocoso, duro y que también juegue más. Estos dos partidos retrocedimos".

"Por eso remarqué que necesitamos jugadores grandes que acompañen a estos chicos, que juegan bien pero están quemando etapas. Es el momento de hacer el esfuerzo. Necesitamos también que vengan rápido, porque ahora no hay excusas, ya que a partir del torneo que viene nos jugamos mucho como equipo e institución. Vamos a disputar otro tipo de certamen y necesitamos experiencia", resaltó.

"Es que además perdimos jugadores, porque Julián Fernández se sumó también a Lucas Janson y Diego Godín y los tres se fueron del club. Siempre hablo con los dirigentes y hay que reconocer que este semestre fue malo, incluso con nosotros. Por eso todos debemos entender lo que nos estamos jugando", advirtió finalmente el "Gallego".

La difícil situación deportiva y la referencia a un plantel diezmado pareció tener su correlato un par de horas más tarde, cuando algunos barras se acercaron hasta el predio de la Villa Olímpica donde los futbolistas dejaron sus automóviles y según fuentes del lugar, profirieron algunas amenazas contra ellos.