Se dispararon las ventas del libro “Simple y Consciente” de Silvina Luna tras su muerte y en estas horas, no se consigue en las principales librerías del país ni en mercados digitales.

La modelo y ex Gran Hermano 2001 contó en su libro los padecimientos de salud que sufrió desde la intervención quirúrgica con Aníbal Lotocki y aseguró ser consciente de que la cirugía había sido un gran error.

“Me salió un trabajo en el teatro y, por perfeccionista, también por inseguridad y por querer verme lo mejor posible para volver al ruedo, me sometí a una cirugía estética que claramente no necesitaba”, sostuvo Silvina Luna, entre sus reflexiones.

Puede interesarte

Además, escribió en ese momento al anunciar la publicación de la obra: “En este libro repaso mi pasado, cuento acontecimientos de mi vida que me marcaron, con los que seguro se van a sentir identificad@s. Ciertas decisiones y acciones tuvieron sus consecuencias, al punto de perder mi salud”.

Dónde conseguirlo y qué precio tiene el libro de Silvina Luna

La publicación realizada en 2022 por la editorial Vergara se encuentra agotada en las principales librerías del país.

En la página web Busca Libro aparece por $4.409 y en Penguin Libros se vende en formato e-book y tapa blanda a $3.280 y $5.999 respectivamente.

En tanto, la versión clásica se encuentra agotada en la librería Cúspide y en Mercado Libre.

Qué dio a conocer Silvina Luna en “Simple y Consciente”

La actriz reveló las dificultades que tuvo en la salud luego de someterse a diversas operaciones estéticas.

Puede interesarte

“El primer médico que me trató me preguntó qué era lo que más me gustaba en la vida y le contesté que la playa y el mar, y me dijo ‘Bueno, andá a disfrutarlo’”, expuso, dando a entender que los profesionales de la salud no le daban mucho tiempo de vida.

Además, señaló: “Fui a cirugía pero siempre se mantenía el pronóstico de que me quedaban pocos meses de vida. Creí eso y seguí creyéndolo. Creo que me queda un número ‘x’ de meses y así vivo”.

Y concluyó: “Mi aspecto cambió. Al principio me costaba reconocerme, pero hoy, gracias a un trabajo interno y a una búsqueda espiritual muy intensa, aprendí a gustarme de nuevo, a enamorarme de mí misma y a celebrar mi belleza sin reparos, porque es un don que recibí y quiero honrarlo”.