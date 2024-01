Luego de la terrible pelea que protagonizaron en las últimas horas, Gran Hermano llamó al SUM a Juliana "Furia" y a Isabel para un careo en el que se dijeron de todo.

Se trata de las dos participantes más fuertes de la casa y líderes de los dos grupos en que se dividió la casa más famosa del país.

"Somos dos mujeres fuertes. Las veces que quise acercarme tenía el rechazo, de que me diga 'salí, no me toques'", lamentó la mujer más grande de la casa.

En tanto, Furia aseguró que Isabel tiene un prejuicio con ella por su imagen física. "La gente considera que soy un amenaza pero cuando me escuchan hablar, se dan cuenta que nada que ver", sostuvo.

EMPEZÓ EL PRIMER CAREO DE #GranHermsno 👊🏼 Isabel empezó a decir todo lo que le molesta de Furia.



📲Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam 👏 pic.twitter.com/W6pTzeMw5x — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 3, 2024

“A mí el poder me lo dan ustedes. Yo no necesito de nadie para estar”, retrucó Juliana, en relación al liderazgo con sus compañeras y a que viene de salir indemne de tres placas consecutivas.

En otro momento de la charla, Furia recordó que el hijo de Isabel está internado en un psiquiátrico. “Yo, si fuera vos, no estaría acá”, deslizó, dando un golpe bajo. En otro momento, también le dijo “mi mamá murió a tu edad”, después de que de Negri le dijera que podría ser su mamá.

En el careo Juliana admitió que siente prejuicios contra ella 🤯



📲Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam 👏 pic.twitter.com/3yQ0Gr9TCk — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 3, 2024

Finalmente, ambas participantes finalizaron el careo con un apretón de manos, y al salir del SUM, bromearon sobre la picante charla.