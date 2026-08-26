Denisse González habló de su estado de salud a días de haber recibido el alta médica después de su última internación. La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) grabó un video donde dio detalles del tratamiento que está realizando y de cómo está respondiendo su cuerpo.

“Otra vez dependemos de los números, otra vez dependemos de mi cuerpo y otra vez dependemos del tiempo”, se la escuchó decir al comienzo de la grabación que publicó en su cuenta de Instagram.

Qué dijo Denisse González sobre su estado de salud

“Mi estado actual: el sábado salí. Pero no, no salí de joda, salí del hospital. Sí, por segunda vez consecutiva y esta vez rompí el récord en bajada de plaquetas”, contó. Y detalló: “La primera internación con 3.000 y esta con 1.000. En algo tenía que ganar”.

Más allá de que se mostró con ánimos, se sinceró: “Admito que los días de internación son como una película de terror. No solo por la sangre que se ve que mi cuerpo no la controla muy bien, sino también por la cantidad de agujas que veía todos los días”.

Al respecto, señaló que tras el alta está “como de vacaciones”: “Solamente las veo tres veces por semana. Dos para sacarme sangre y uno para aplicarme mi nuevo tratamiento. Romiplastim, algo así, una inyección que va en la panza”. “Literalmente esta semana vamos a ver si funcionan. Recordemos que los primeros dos tratamientos no funcionaron”, apuntó.

Acto seguido, contó que está pasando por algo nuevo: los efectos colaterales de los tratamientos. “Los corticoides y las gamaglobulinas, aunque no funcionen a largo plazo, igual hay que ponerlos para salir del estado de riesgo. En fin, una te da dolores de cabeza a un nivel que no podés abrir los ojos y la otra te da dolor en todo el cuerpo. Literalmente en partes que yo no sabía que te podían doler”, lanzó.

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“Estaría bueno desarrollar poderes igual. Bah, yo con que funcione me conformo. Vamos a ver si funciona. Deseenme suerte”, concluyó con humor.

La actualización no pasó inadvertida entre los seguidores que le enviaron mensajes de cariño y le desearon una pronta recuperación.