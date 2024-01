La noche de nominación comenzó movida ya que en los primeros minutos del programa, Santiago del Moro mostró un sobre rojo, anunció que un jugador había roto las reglas y por lo tanto recibiría una sanción. El ojo de Gran Hermano se puso sobre Nicolás, quien fue visto sacándose su micrófono y diciéndole algo al oído a Lisandro.

Así las cosas, el joven de Ramos Mejía fue el primer nominado a la placa. Como extra, no podría participar de la gala ni tampoco podría ser salvado por el nuevo líder de la casa, Alan. Una vez que el ser supremo le comunicó la determinación, la tensión en el ambiente comenzó a escalar, ya que todo hacía recordar a lo sucedido con Williams, quien ingresó a placa y se fue del certamen tras ser sancionado.

Con este panorama, uno por uno, los participantes de la casa comenzaron a pasar al confesionario. La primera en hacerlo fue Isabel, uno de los emblemas del denominado Imperio Chino, el grupo que representa Martín Ku. Una vez en el sillón, la oriunda de La Plata nominó a Catalina y Florencia. Detrás de ella siguió el otro soldado del antiguo líder, Lisandro. El asesor financiero repartió los mismos votos que su compañera.

La tercera en ingresar fue Lucía, quien, en uno de los tapes que mostró el programa, dejó en claro que considera como villanos de la casa a Isabel, Lisandro y Sabrina, mostrando su postura en el tablero de Gran Hermano. La salteña nominó a la concursante más grande de esta temporada y a Florencia.

Detrás de ella fue Catalina, quien se paró y dijo: “Les voy a hacer la fulminante a todos, chau”. La médica fue la primera en animarse a romper con el esquema y a apuntar contra Martín Ku, un líder que perdió su poder tras perder su beneficio dos semanas consecutivas. Los siguientes en pasar al confesionario fueron Martín Ku, que nominó a Carla y Florencia, luego pasó la diseñadora y productora de moda, que postuló a Martín Ku e Isabel.

Luego siguieron Joel (votó a Lisandro y Sabrina), después Emmanuel (nominó a Lisandro y Denisse), Manzana (a Carla y Florencia) y Alan (a Juliana y Rosina). Luego fue el turno de Agostina. Esta semana, en una estrategia con miras al futuro, la policía habló con el Chino y trató de separarse del grupo de Furia, pensando en un hipotético escenario en el que Furia, Catalina y Carla ya no están más. Aún así, nominó a Martín Ku y Sabrina.

Minutos después fue el turno de Furia. La jugadora, que pasó tres instancias de placa, hizo la espontánea y le dio tres votos a Lisandro y dos a Isabel. Después fue el turno de ir al confesionario para Rosina (Florencia y Carla), Sabrina (Catalina y Juliana), Bautista (Carla y Catalina), Zoe (Isabel y Florencia), Denisse (Carla y Juliana) y Carla (Isabel y Martín).

Una vez que todos pasaron al cuarto, Santiago del Moro tomó la palabra para hablar con Carla frente a las cámaras. “Me duele tratar de convencerte de algo que no estás convencida y tratar de contenerte cuando hay cosas que no te cierran y no fluyen”, expresó el conductor, dándole pie a Carla.

Con los ojos llenos de lágrimas, y con la voz entrecortada, la comerciante mostró su dolor por extrañar a sus hijos: “Con una mano en el corazón te digo que se me está haciendo muy duro. Yo pensé que iba a ser un recreo divino de madre estar acá, pensé que no iba a padecer tanto, extrañar tanto a mis hijos, los extraño horrores, y pensé que lo iba a disfrutar mucho. Siempre me cansa ‘mamá, mamá, mamá’, me lo dicen en estéreo. Soy mamá sola de cuatro básicamente, mi marido porque labura un montón y el papá de mis hijos porque está borrado. Ahora me doy cuenta que son la sal de mi vida, los extraño muchísimo, horrores. Me pasa que soy una mina graciosa, extrovertida y acá estoy apagada porque estoy triste”.

De esta manera, la placa quedó conformada de la siguiente forma: Nicolás (por la sanción), Carla (11 votos), Isabel (9), Lisandro (8) y Florencia (8). Con este panorama, este jueves Alan, el nuevo líder de la casa tras la prueba y la sanción a Martín Ku, decidirá a qué jugador salvar y a quién someter a la placa y a la decisión del público.