Camila Mayan volvió a estar en el centro de la escena mediática después de que Natalie Weber la señalara por ser “selectiva” a la hora de hablar sobre su ex, Alexis Mac Allister, y otros temas personales.

La influencer no se quedó callada y, en una nota con Pepe Ochoa para LAM, respondió con firmeza y dejó en claro su postura: “¿Y está mal ser selectiva de cuándo hablar y cuándo no? ¿Uno no elige cuándo hablar y cuándo no?”.

La polémica se desató cuando, en el streaming Patria y Familia, la influencer habló sobre su ex en el marco de una consigna sobre “el día del perdón del ex”. A raíz de eso, la panelista opinó que la joven “elige con quién hablar, con quién no, cuándo le conviene habla, cuándo le conviene no”.

Lejos de esquivar el tema, Camila fue directa y remarcó que, si está en su programa y surge un tema, lo va a tratar con naturalidad, pero que no siente obligación de responder a desconocidos: “A mí lo que no me gusta es por qué te impongo que tenés que hablar de algo con alguien que no conocés”.

Además, aclaró que si se cruza con Natalie en un evento y le pregunta algo, le va a contestar “con la mejor de las ondas”, pero que no le parece lógico tener que responder a cualquier persona en cualquier contexto.

“Si estoy hablando en mi programa y surge el tema, charlamos. Yo realmente me cago de risa. Pero si se me pone un micrófono de la nada, alguien que no conozco y me hace una pregunta tal vez intimidante o incómoda, no va a ser mi misma respuesta”, explicó.

Consultada sobre si le molestó que Natalie Weber la tildara de selectiva, Camila Mayan fue tajante: “Me parece rara la connotación negativa, creo que está bueno que uno elija en qué situaciones quiere hablar y en cuáles no. O sea, no sé en qué contexto a alguien le parecería que es incorrecto que uno elija por sí mismo”.

Sobre el peso de hablar de temas personales en los medios, Mayan reconoció: “No me duele, pero a veces me incomoda. No me duele porque tal vez si algo viene de alguien que yo no tengo relación, bueno. Pero sí, muchas veces me genera inseguridades de uy, qué digo, qué no digo, qué cuento, qué no cuento. Porque si cuento algo, porque si no digo…”.