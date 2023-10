Tomás Holder volvió a la pista de Bailando 2023 tras el ataque de pánico que tuvo la última vez que se presentó en el certamen. En aquel momento tuvo que ser atendido por personal de una ambulancia, que se acercó a los estudios de América. Este martes a la noche, Tomás regresó a participar del programa de Marcelo Tinelli.

“Ese día sentí que tenía que darte un abrazo, más allá de las cámaras”, le dijo el conductor apenas el exhermanito traspasó la escalinata hacia el centro del estudio. “Fueron semanas muy difíciles para mí, me apoyaron muchísimo, estoy dando lo mejor y estoy tratando de mejorar. La ansiedad es algo de todos los días, me cuesta, a veces cuando uno sobrepiensa mucho las cosas, pienso mucho en el futuro”, expresó Holder abrazado a su compañera de certamen, Agostina. Tinelli le aconsejó pensar en el presente. “Todos los días agradezco a Dios por mi familia, mis amigos, un mensaje solamente para los que padecen ansiedad: ‘No están solos, no hay que guardarse las cosas, no hay que quedarse callados y de a poquito, se puede’”, dijo Tomás.

Puede interesarte

Con su mamá Gisela Gordillo presente en el estudio, y su tío stripper que estaba con su novia Elena, oriunda de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Tinelli reiteró el coqueteo con la mamá de Holder. “Vos sos puro biribiri”, contó Marcelo que le dijo Gisela. Acto seguido, el conductor le pidió a la novia del tío de Tomás que pase a la pista para mostrar algunos pasos de baile. “Acabo de conocer a Tomás hace dos días”, confesó la joven.

Junto al caoch Facu Insúa, la joven bailó enérgicamente al ritmo de reggaetton, sin practicar nada antes. “Bienvenida al Bailando, ya bailó más que todos los bailarines juntos de esta semana”, le dijo Ángel de Brito. Marcelo también invitó al tío de Holder a pasar y realizar un show de striptease.

Finalmente, el exhermanito bailó junto a su bailarina en la pista. Al finalizar, Holder se abrazó con su coach, entre lágrimas. ″Me cuesta todavía, pero a Facu siempre le digo que es un castigo laburar conmigo. Cada vez que lo abrazo me calma, es un tipazo”, confesó el joven.

Luego, vinieron las devoluciones del jurado. El primero, como es habitual en el programa, fue el del conductor de LAM. “Bienvenidos a la familia de artistas, ¡qué fuerte decir eso!, casi me muero cuando escuché a la mamá de Holder decirlo”, arrancó Ángel. Sin embargo, Marcelo aclaró que ya convocaba en vivo a la novia del tío de Holder para que fuera el viernes, que él se iba a encargar de armar una fiesta.

Ángel se solidarizó con el participante: “Valoro que estés acá, que estás atravesando un momento difícil, te banco y ojalá te vaya bien este año. Lo que no me gustó es que estuviste mucho tiempo acostado en el piso, y la bailarina se mató bailando. No me convenció mucho hoy, este es mi puntaje”, y levantó en su mano la paleta con un 4.

Con humildad, el joven reconoció que no le molesta el puntaje bajo porque él no es bailarín y aprende mucho de las devoluciones del jurado. Luego, fue el turno de Paula Chaves, quien se encontraba reemplazando a Pampita Ardohain que se encuentra unos días de vacaciones. “Podés ayudar a mucha gente desde tu lugar”, comenzó diciendo la esposa de Pedro Alfonso. “Sigo luchando como te dije antes, le rezo a Dios para poder mejorar”, dijo entre lágrimas. “A mí también me pasó”, respondió Paula con palabras de aliento. “En cuanto al baile, creo que fue caminata, truco, acostado y siempre sentía que Tommy estaba como tres tiempos antes esperando a que la bailarina llegue. Valoro que haya estado y que se haya podido presentar hoy”. Su voto también fue un cuatro.

Después, llegó el turno de Moria Casán. “Creo que Holder y su compañera Agostina entran a ganar, este hombre, Tomás Holder, tiene un gran concepto de televisión, en su cara tiene una sonrisa hermosa, todo lo que trae para mí esta pareja es show. Te felicito por la coreo, no puedo dejar de mirarlos, a mí me brindaron lo que yo necesito en esta pista, es recorrer la pista, es pasarla bomba, y más allá de tus lagrimitas también se puede llorar un poquito de alegría. Mi nota es secreta, mi amor, qué lástima, imagínensela”, concluyó la One ante la mirada emocionada del exGran Hermano.

Puede interesarte

Finalmente, Marcelo Polino le dijo que valoraba que se hubiera presentado. “Los que hemos vivido una situación de pánico no nos alcanza con que nos digan ‘vamos que sos lindo’, porque nada nos alcanza. A mí me pasó tener ataques de pánico en la tele y me parecía muy difícil salir de mi casa. Lo que tiene que ver con la salud mental es muy difícil. El foco es que pudiste estar acá. Esto es un show de baile, esta noche es mi mejor nota de la ronda como si hubieses saltado por el aire”, dijo y su puntaje fue un 7.

“Quiero pedirles perdón porque estoy llorando, soy esto, también lloro, también me duelen algunos comentarios, pero soy esto, me duelen algunos comentarios porque es verdad lo que me pasa. Me levanto todas las mañanas en positivo, pero rezo para que me saque esta mierda, quiero ser diferente, ser feliz y tener una buena vida”, se despidió visiblemente conmovido.