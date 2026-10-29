La Federación Internacional del Automóvil (FIA) reveló que Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte a través de las redes sociales después del incidente que protagonizó con Franco Colapinto durante el Gran Premio de España de Fórmula 1. La cifra fue difundida por Mohammed Ben Sulayem, presidente del organismo, quien expresó su preocupación por el crecimiento del acoso digital en el automovilismo.

El dirigente brindó los detalles durante una entrevista con el medio estadounidense The Drive, realizada en el marco del Gran Premio de Estados Unidos, disputado en Austin.

"Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte, ¡13.000! Si luchamos solos, fracasaremos; no podemos hacerlo solos", manifestó Ben Sulayem.

Las agresiones no estuvieron dirigidas únicamente al piloto francés de Alpine, sino que también alcanzaron a su pareja y otros integrantes de su familia.

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Qué ocurrió entre Colapinto y Gasly en el GP de España

El episodio que desencadenó la polémica ocurrió durante las últimas vueltas del Gran Premio de España, disputado en septiembre.

En ese momento, Franco Colapinto intentaba superar a Pierre Gasly, quien circulaba con neumáticos desgastados y había comenzado a perder rendimiento.

El argentino tenía mejor ritmo de carrera y buscaba avanzar para evitar que Oscar Piastri, piloto de McLaren, lo alcanzara desde atrás.

Sin embargo, su compañero de Alpine mantuvo la posición y Colapinto solicitó por radio que el equipo autorizara el intercambio de lugares.

La situación generó frustración en el piloto argentino, que insistió ante los ingenieros para que tomaran una decisión.

Finalmente, Gasly ingresó a boxes y perdió varias posiciones, mientras que Colapinto logró terminar en el séptimo lugar.

Después de la competencia, algunos usuarios comenzaron a publicar mensajes intimidatorios contra el francés, lo que provocó la intervención de las autoridades del automovilismo.

La reacción de Franco Colapinto ante las amenazas

En medio de la controversia, el propio Colapinto se manifestó públicamente contra los ataques que recibieron su compañero y otras personas vinculadas con la Fórmula 1.

El piloto de Pilar difundió un video en sus redes sociales en el que pidió a sus seguidores que evitaran los insultos y las agresiones contra otros corredores, integrantes de los equipos y mecánicos.

"No me ayudan, ni a mí ni a mi futuro", expresó al referirse a quienes utilizan las redes para hostigar a otras personas.

Por su parte, Ben Sulayem había expresado su respaldo a Gasly y su familia mediante un comunicado.

El presidente de la FIA calificó las agresiones como inaceptables y remarcó la necesidad de proteger a los protagonistas de la categoría.

La FIA busca combatir las amenazas en redes sociales

Además de revelar la cantidad de mensajes recibidos por Gasly, el presidente de la FIA advirtió que el acoso digital representa un problema cada vez más importante para el deporte motor.

El dirigente recordó que no solamente los pilotos son víctimas de estas situaciones, sino también comisarios deportivos, trabajadores y otras personas relacionadas con las competencias.

En ese contexto, mencionó el caso de una comisaria de pista que recibió amenazas de muerte y violencia sexual, situación que la llevó a replantearse su continuidad en la actividad.

Para enfrentar estos episodios, la FIA impulsa el programa United Against Online Abuse (Unidos contra el Acoso en Línea), una iniciativa que contempla el uso de inteligencia artificial para detectar mensajes intimidatorios e identificar a sus responsables.

Ben Sulayem también adelantó que la federación podría aplicar sanciones y restricciones de acceso a eventos oficiales contra quienes participen en este tipo de ataques.

Finalmente, el dirigente insistió en que la prevención requiere un compromiso conjunto de los pilotos, las escuderías, los medios de comunicación y los aficionados.

"Los pilotos también tienen responsabilidad porque son embajadores, son modelos a seguir, y proteger a otro piloto también los protege a ellos", sostuvo.