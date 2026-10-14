A tres días de haber revelado que fue víctima de violencia física y psicológica por parte de su padre, Darío Giordano, Valentín Yan volvió a utilizar sus redes sociales. El piloto automovilístico de 23 años publicó una fotografía familiar en Instagram para destacar el respaldo constante de su hermano, Franco, y de su abuelo, Gustavo Yankelevich.

En la publicación, el joven parafraseó un mensaje previo de su abuela, Cris Morena, al escribir: “Siempre juntos”. El posteo generó una inmediata repercusión entre sus seguidores, quienes le dedicaron mensajes de apoyo y reconocimiento por haber hecho público su relato.

Valentín, quien perdió a su madre a los siete años, detalló que los episodios de maltrato comenzaron cuando tenía entre nueve y diez años. Según su testimonio, la situación en el hogar era insostenible y, tras varios intentos fallidos por ser escuchados, lograron abordar el tema con su abuelo materno.

Él nos sacaba una vez por semana del colegio a cada nieto por separado a almorzar, y ahí fue que lo empezamos a hablar individualmente. Yo por mi parte, Franco por su parte. Y se dio cuenta de que estaba pasando algo grave.

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Tras un proceso judicial de varios años, la justicia otorgó la tenencia al productor. Valentín recordó el rol fundamental que cumplió su abuelo en ese momento crítico:

Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida. No solo por el hecho de que nos acompañó, nos escuchó, se encargó de que podamos salir de esa casa, sino porque nos dio lo único que necesitábamos como dos nenes que habían perdido a su madre, y en este caso a su padre.

Al cerrar su mensaje, el joven expresó su deseo de formar una familia propia basada en el amor y la contención, valores que, según afirmó, recibió de su abuelo, a quien considera su figura paterna.