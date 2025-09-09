El show de talentos en Telefe pasa por su etapa determinante. Sólo las mejores performances mantienen a los cantantes en carrera y cada vez es más difícil para los jurados. Esta vez, Soledad Pastorutti definió a su team tras el 1° Round de La Voz Argentina.

Las instancias se ponen más complicadas en La Voz Argentina y esta vez le tocó el turno al Team Soledad en su definición tras el 1° Round. La jurado tuvo que eliminar a una persona integrante de su equipo.

Tras las presentaciones de los participantes, Soledad Pastorutti, quiso dejar una frase importante para sus artistas antes de resolver quiénes siguen en carrera: "Tienen que entender que siempre es volver a comenzar".

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No la tenía nada fácil ya que la cantante de folclore debía elegir a 3 participantes entre Milena Salamanca, el dúo de Agustín Carletti & Mauricia Tarantola, Valentina Otero, Gustavo Rosales, Milagros Gerez Amud, Mía Frankel, Luis González y Violeta Lemo; mientras que los otros 4 iban a ser definidos por los puntajes brindados por Lali Espósito, Miranda! y Luck Ra.

Estas son las primeras salvadas del team Soledad 🥹🙌🏻

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Y tras escuchar a todos, dio a conocer su decisión cuando Nico Occhiato le preguntó quiénes seguían en carrera. Así, la primera salvada fue Valentina Otero, para quien la folclorista tuvo palabras especiales por lo mucho que sufrió haber tenido que ir al voto telefónico a pesar de ser "la más robada". "Había que hacer justicia", afirmó la coach sobre la cantante que interpretó "Tráfico por Katmandú", de Fito Páez.

Y La Sole siguió en La Voz Argentina 2025: "Quien se queda acompañando a Valentina es... Violeta Lemo". Le dio el ok a la artista tucumana que brilló sobre el escenario con "La extraña dama", el icónico tema de Valeria Lynch.

Mia Frankel quedó eliminada de #LaVozArgentina 💥🚀 #LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe 📺 También en HBO MAX pic.twitter.com/AcAS5b7Mou — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 9, 2025

En tercer lugar decidió la clasificación de Milagros Gerez Amud, quien cantó "La flor de la canela", el vals de Chabuca Granda.

El dúo de Agustín Carletti & Mauricio Tarantola fue el primer salvado por el promedio de los puntajes de Lali, Miranda! y Luck Ra; y luego fue el turno de Milena Salamanca, y más tarde se salvó Gustavo Rosales; dejando así el "mano a mano" entre Luis González y Mía Frankel.

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"Hay una parte del Martín Fierro que dice 'Yo he visto muchos cantores, con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar: parece que sin largar se cansaron en partidas'. No importa lo que pase esta noche y lo que siga pasando este programa: tienen que entender que siempre es volver a comenzar. Tienen que querer sustentar su sueño. No dejen de cantar ni de hacer lo que están haciendo", les dijo la artista de Arequito.

Así, Nico Occhiato reveló la eliminación de Mía y la continuidad de Luis, quien había interpretado el clásico "África", de Toto.

Así quedó el Team Soledad