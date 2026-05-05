La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió este lunes una nueva gala de eliminación. La definición, que mantuvo en vilo a los seguidores del reality, tuvo como protagonistas a Danelik Galazán y Nazareno Pompei, dos de los jugadores que más exposición y polémica acumularon durante las últimas semanas.

La gala comenzó con una placa de cinco nominados: Danelik, Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Luana Fernández y Nazareno Pompei. La votación fue negativa, es decir, el público debía elegir a quién quería fuera de la casa. Uno a uno, Santiago del Moro fue anunciando los salvados de la noche. La primera en recibir la noticia fue Grecia Colmenares, que no pudo ocultar su emoción y agradeció al público por darle una nueva oportunidad dentro del juego. “Fue difícil entrar a la casa, pero de a poquito estoy ingresando con un grupo. ¡Estoy feliz! Gracias al público que me salvó, estoy muy contenta. Quiero estar en esta casa, la valoro mucho”, aseguró la actriz venezolana.

Después fue el turno de Luana y Eduardo, quienes también lograron esquivar la eliminación y seguir en competencia. De esta forma, el duelo final quedó planteado entre Danelik y Nazareno, dos participantes que llegaron al punto máximo de tensión tras una semana cargada de cruces y conflictos internos.

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La votación final fue ajustada y cargada de expectativa. Finalmente, por decisión del público, Nazareno Pompei fue el último eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada. El exfutbolista, que venía de protagonizar un fuerte cruce con Pincoya Galvarini durante la gala del domingo, no logró revertir la imagen negativa que dejó su reacción en las últimas horas y debió abandonar la casa más famosa del país.

“Espero estar en el repechaje, voy por eso. A todos ustedes, gracias por una de las experiencias más increíbles de mi vida. Fue un placer estar acá. Los quiero mucho, especialmente a mi sector de la casa, Manu, Titi, Lolo... Espérenme que en unas semanas vuelvo”, se despidió el jugador de sus compañeros, dejando la puerta abierta a su posible regreso en la próxima instancia de repechaje que ya anticipó Santiago del Moro.

La semana fue especialmente dura para Nazareno, que quedó en el centro de la polémica luego de su violenta reacción ante la campaña pública de Pincoya para que el público lo eliminara. El episodio, que incluyó gritos, gestos intimidatorios y una escalada de tensión que obligó a la intervención de otros participantes para evitar que la situación pasara a mayores, se viralizó en redes y fue motivo de debate tanto dentro como fuera de la casa. “No te hagas la boluda. Ey, ¿estás pidiendo que me vaya yo? Aguantátela después, eh. Conmigo no jugás con eso”, le reclamó Nazareno a Pincoya, visiblemente fuera de sí. La chilena, fiel a su estilo, relativizó el hecho, pero el público no se lo perdonó.

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Tras la eliminación de Nazareno, el grupo de los “tiktokers” perdió a uno de sus referentes, lo que dejó a varios jugadores afectados y al resto de la casa ante un nuevo escenario de alianzas y estrategias. Danelik, por su parte, logró sobrevivir a la placa y sigue en carrera, aunque no sin cuestionamientos. El resultado fue un mensaje claro para el resto de los participantes: el público observa de cerca las actitudes dentro del juego y no duda en castigar las conductas que cruzan la línea del respeto.

Con la salida de Nazareno, ahora quedan 17 jugadores en competencia: Gladys “La Bomba Tucumana”, Grecia Colmenares, Emanuel Di Gioia, Lolo Poggio, Pincoya, Danelik Galazán, Manuel Ibero Durigón, Catalina “Titi” Tcherkaski, Yisela “Yipio” Pintos, Juani Car, Daniela De Lucía, Eduardo Carrera, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Yanina Zilli, Luana Fernández y Tamara Paganini. La casa se prepara para la inminente llegada del repechaje, que le dará una nueva oportunidad a jugadores eliminados, expulsados o que debieron retirarse por motivos médicos o personales.