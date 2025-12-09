Tres adolescentes que volvían de bailar intentaron robar la panadería LuMiDel, ubicada en boulevard Los Granaderos al 2000, barrio Zumarán, en Córdoba, un domingo por la mañana, cerca de las 8, mientras llovía. Vestidas con ropa de fiesta, fingieron ser clientas y en segundos cambiaron de actitud: increparon y golpearon a la cajera y le sustrajeron el teléfono celular. El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y el video se viralizó en redes y cadenas locales.

La empleada reaccionó de forma inmediata y salió en persecución de las agresoras empuñando un cuchillo luego de que la golpearan y le robaran el celular. Al advertir que un vecino se sumaba a la corrida, la trabajadora decidió regresar al local. En las imágenes difundidas se la escucha claramente en estado de shock y, según lo que se escuchó en el video, expresó que le dolía todo y que se levanta para trabajar, no para que le hagan esto, dijo la empleada.

Las menores alcanzaron a escapar inicialmente, pero comerciantes y testigos las interceptaron a poca distancia del comercio. La detención de las tres ocurrió en zonas cercanas a los barrios.

Porque tres oscuras borrachas fajaron a una panadera y le robaron la caja pic.twitter.com/XqLYFZcRyv — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) December 8, 2025

Los Paraísos y San Martín, donde vecinos y personal de locales comerciales colaboraron hasta la llegada de la Policía. Minutos después, efectivos se hicieron presentes y procedieron a la aprehensión de las adolescentes.

La empleada retomó sus tareas en el local después de la detención, aunque manifestó dolor por los golpes recibidos durante el asalto. Comerciantes del barrio se mostraron consternados por el episodio y reforzaron la vigilancia en el corredor comercial. El video sirvió como prueba para la actuación policial y como registro de lo ocurrido.