Una pelea en un mercado del barrio porteño de Monserrat terminó con 3 intoxicados con gas pimienta. Sucedió este jueves a la tarde en Independencia al 1700.

Lautaro, el encargado del local donde comenzó la discusión, aclaró que el hecho ocurrió porque el establecimiento estaba siendo clausurado, pero otro propietario lo interrumpió de manera violenta y desencadenó el enfrentamiento. Fue un tercero el que roció el gas para evitar que la pelea escalara.

“Yo estaba afuera con el celular, comunicándome con la administración, hablando del tema de la clausura, cuando una persona, que es un propietario de acá, sale mirándome mal y me choca, me da en un brazo y casi me tira el celular. Cuando yo respondí y lo volví a empujar, hubo una gresca y vino mi compañero y echó el gas pimienta para separarnos”, explicó Lautaro. El hombre que roció el gas pimienta es un inquilino del mercado, tiene un local de artículos de limpieza.

Lautaro aclaró que hubo una confusión con el tema de la clausura. El local donde él trabaja había sido sancionado porque los matafuegos estaban vencidos y él solo estaba acatando las órdenes de las autoridades, pero algunos propietarios pensaron que él era culpable por la situación.

“Los que pasa es que se puso el ambiente medio pesado por la clausura y acá todos pensaban que yo tengo algo que ver, que yo los llamé, incluso, para que vinieran a clausurar, que yo no puse trabas para que no clausuraran. Hay cosas en las que yo no tengo nada que ver, estoy trabajando nada más, yo no puedo ponerle un parate a la persona que está clausurando”, remarcó.

Según declaró el joven encargado, no es la primera vez que tiene un desencuentro con alguno de los propietarios del mercado. “Yo conozco de arriba abajo y siempre fue lo mismo, unas personas que no reconocen a la administración y no dejan trabajar. Acá hay robos, insultos, amenazas. Yo tengo botón antipánico contra estas personas. Ellos tienen un montón de denuncias”, apuntó.

En el hecho intervino la Policía de la Ciudad, que demoraron al atacante. Las víctimas tuvieron que ser atendidas por el SAME y fueron trasladadas a varios hospitales, pero sin ningún riesgo de salud.