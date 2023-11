La artista e ícono fashion egipcia, muy famosa en nuestro país también como asesora de moda, luchaba contra el cáncer desde hace varios años.

Murió Maureene Dinar, la diseñadora de modas e ícono fashion en nuestro país. La artista falleció como consecuencia de un cáncer que le había sido diagnosticado cuando comenzó la pandemia y contra el que se encontraba batallando hasta sus últimos días.

La diseñadora nació un 6 de enero en la ciudad de Alejandría, en Egipto y se formó en varios países, tales como Israel, Suiza, Italia y Francia.

Dinar atravesó varios los problemas de salud durante sus últimos años, con complicadas intervenciones quirúrgicas y meses de recuperación. Padeció un tumor en su cabeza, cáncer de mamá y a una afección coronaria.

En 2022, Maureene estuvo en "LAM", donde contó con detalles de su última enfermedad que apareció durante la pandemia en 2020. “Todo empezó con una fatiga. Yo ya tenía una válvula mitral, un soplo, que lo tengo desde nacimiento”.

“Se me complicó, fui al cardiólogo, que me dijo que me tenía que operar sí o sí. La verdad es que tuve mucho miedo y no quise operarme. Entonces, comencé a tener más fatiga”. Debió ser internada por los niveles de sodio que presentaba, y allí hizo una crisis respiratoria por lo que tuvieron que asistirla con un respirador.

“Se dieron cuenta de que tenía mal el corazón, que tenía agua en los pulmones, un lío bárbaro. Pero no podían operarme por el hecho de tener el respirador. Todo fue lento, pero yo tenía mucha fe”, contó Maureene. Si bien en aquel momento hablaba de su recuperación, arrastró problemas hasta la actualidad.

Noticia en desarrollo…