El niño Vitto Cuello de 2 años, había caído en una pileta este miércoles por la noche en Venado Tuertoy, tras ser rescatado por sus familiares, fue llevado al Hospital Alejandro Gutiérrez donde fue ingresado de emergencia al shockroom, donde el personal médico y de enfermería trabajaron para reanimarlo.

El proceso, difícil y que demandó horas de esfuerzo, había sido exitoso, pero ante el grave cuadro presentado por el menor, fue derivado Sanatorio de Niños de la ciudad de Rosario.

Este jueves por la mañana, familiares y amigos de Vitto pidieron a la comunidad que se sumaran con sus plegarias “esperando el milagro”.

Pero lamentablemente, en las últimas horas se conoció la triste noticia de su fallecimiento.

“Así voy a recordarlo con los brazos en alto, alegre, mimoso, el amor de mi vida… me enseñaste tanto… me dejaste un vacío que no puedo explicar, no sé cómo voy a hacer para seguir sin vos… te amaré hasta mi último suspiro”, posteó su mamá Daniela en sus redes sociales confirmando el lamentable desenlace que enluta a toda la ciudad.