A quienes vayan a despedir al artista se les pidió que no le lleven flores sino que realicen donaciones al Teatro Clásico de Harlem, donde el artista formó parte de la junta directiva.

Nacido en Chicago, la pasión por el mundo del cine fue inmediata y siempre persiguió el sueño de dedicarse a la actuación. Obtuvo una licenciatura en la Universidad de Stanford y una maestría en Bellas Artes de Juilliard.

Su debut en la gran pantalla fue Tiempos de Gloria, una película de 1989 protagonizada por Matthew Broderick y Denzel Washington. De ahí en más, nunca dejó de trabajar en la industria y no tardaría en llegarle un papel que marcó fuego su carrera: el del al detective Frank Pembleton en Homicide: Life on the Street, un personaje que le permitió ganar dos veces un premio Emmy a fines de los 90.

Otras de las producciones en las que participó fueron los films La niebla, Un ángel enamorado, Agente Salt, Poseidón, Los cuatro fantásticos y Silver Surfer, y El Jugador, mientras que en la televisión se lució en series como New Girl, La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales, y The Andromeda Strain.

Recientemente fue parte de She Said, una película que cuenta la historia de las dos periodistas del The New York Times que impulsaron el juicio contra Harvey Weinstein y el movimiento #MeToo. Uno de los proyectos que deja inconcluso es Residence, un programa de Netflix.

Qué personajes interpretó Andre Braugher en “Brooklyn Nine-Nine” y “Dr. House”

Para los amantes de la pantalla chica, Andre Braugher es más que una cara conocida. Y, en ese sentido, muchos tienen presentes sus apariciones en dos series muy populares: Brooklyn Nine-Nine y Dr. House.

El actor tuvo un rol muy importante en la temporada 6 de la ficción protagonizada por Hugh Laurie. Allí interpretó al Dr. Nolan, un psiquiatra que ayuda al personaje del título a recuperarse de su adicción al Vicodin, un fuerte analgésico que lo ayuda a lidiar con los dolores que arrastra desde que sufrió un infarto muscular en la pierna derecha.

Otra de sus interpretaciones que quedarán para la historia es la de Ray Holt, el estricto capitán de policía de Brooklyn Nine-Nine que se aferra a las normas y a quien es muy raro verlo sonreír -al menos durante los primeros capítulos-. Por esta performance, Andre Braugher fue nominado al Premio Emmy como mejor actor de reparto en una serie de comedia.