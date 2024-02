El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió hoy a su sucesor demócrata Joe Biden, probable rival en las elecciones de noviembre, que se someta a un "test cognitivo" al alegar las "terribles decisiones" que toma, después de que ayer el médico personal del actual mandatario lo declarara "en forma para cumplir sus funciones".



"Joe Biden El Canalla debe realizar un test cognitivo. Tal vez así podamos descubrir por qué toma decisiones tan terribles", publicó el magnate de 77 años en su red Truth Social.



"Yo hice dos y los aprobé (¡sin errores!). ¡Todos los presidentes, o las personas que quieran convertirse en presidente, deben realizar este examen obligatoriamente!", sentenció.



Biden, de 81 años, se sometió ayer a un chequeo anual y el médico de la Casa Blanca, Kevin O'Connor, lo consideró "apto" para el cargo al no apreciar cambios significativos en su salud durante el último año, o al menos que le impidieran ejercer el máximo cargo.



"Sigue estando en forma para cumplir sus funciones y ejecuta plenamente todas sus responsabilidades, sin exenciones ni adaptaciones", aseguró O'Connor.



La Casa Blanca precisó que Biden no se sometió a una prueba cognitiva porque no era necesaria.



"Pasa una prueba cognitiva todos los días, mientras pasa de un tema a otro, entendiendo el nivel de detalle de estos temas", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, citada por la agencia de noticias AFP.



Según las encuestas, la mayoría de los estadounidenses no quiere una revancha entre Biden y Trump en noviembre debido a la avanzada edad de ambos.



Trump acostumbra a burlarse de los errores verbales de Biden y de su manera de andar, que se advierte algo rígida.



De todas formas, él también ha cometido equivocaciones el último tiempo, cuando mencionó al primer ministro húngaro, Viktor Orban, como líder de Turquía y confundió a la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi con su principal rival, Nikki Haley.

Biden, el presidente en ejercicio de más edad en la historia de Estados Unidos, anunció ayer que iba al hospital militar Walter Reed a un chequeo médico, el último antes de las elecciones del 5 noviembre, en las que seguramente se postulará a la reelección.



En febrero de 2023, O'Connor concluyó que Biden gozaba de "buena salud", era "vigoroso" y "apto" para desempeñar sus funciones, tras lo cual le extirpó una "pequeña" lesión cancerosa de la piel.



Biden intentará lograr un segundo mandato, que concluiría con 86 años, pero para lo cual primero deberá ser confirmado como candidato demócrata y luego ganar la elección general.



El presidente logró ayer una fácil victoria en las primarias demócratas de Michigan, aunque sufrió un duro voto de protesta por su gestión de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas que encendió alarmas de cara a las generales de noviembre.