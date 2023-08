A casi una semana de la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, en Jalisco, la incertidumbre sobre su paradero permea entre los mexicanos despertando a su vez el desazón de la injusticia mientras las investigaciones avanzan a cuentagotas.

Para familiares y amigos, el no saber dónde están Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández ha sido todo un infierno en un municipio que hace más de una década fue considerado Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Lagos de Moreno, el municipio más buscado en internet y redes sociales en la última semana en México, a su vez forma parte de la lista de los doce Pueblos Mágicos que posee Jalisco, una entidad que en la otra cara de la moneda suma 14 mil 198 personas desaparecidas, de acuerdo con el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición al corte del 31 de julio de 2023.

Puede interesarte

Además de las dudas de no saber si volverán a abrazar a Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante, o cómo será el reencuentro con ellos, sus padres, hermanos y amigos han tenido que aguantar la difusión de brutales imágenes en las que, presuntamente, se les vería como cualquier otra persona jamás quisiera ver a un ser querido: arrodillados, amordazados, golpeados y cubiertos de sangre.

“Necesitamos gente que sepa amar”

Armando Olmeda, padre de Roberto Olmeda, ha encontrado en redes sociales como Facebook la oportunidad de alzar la voz en la búsqueda de su hijo, al tiempo que otros usuarios muestran solidaridad con su causa y pretenden transmitir calidez con mensajes de aliento y peticiones para que no se dé por vencido.

Desde el pasado 12 de agosto no ha habido día en el que el señor Armando Olmeda no haya compartido alguna publicación en alusión a su hijo, de quien no supo más la noche del pasado viernes cuando regresaba de la Feria Lagos 2023.

En las últimas horas, el padre del joven ha compartido en su perfil algunas publicaciones que han hecho sus amigos con fotografías de la infancia; o un post de su novia Lupita en donde le pide a “Cochi” ―como también le dicen a Roberto― que la “chulee” como siempre.

Este miércoles ―luego de que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) asegurara una finca en donde hallaron manchas hemáticas y calzado que hacen suponer que los jóvenes estuvieron en dicho lugar― Armando Olmeda compartió unas palabras junto a la foto de su hijo en donde se le ve sonriente: “Tú eres el cielo cambiarás tú el color, te amaré siempre, la magia quedó en mí. 5 días para 5 ángeles”.

Puede interesarte

La publicación también va acompañada de otra imagen en donde se lee: “Aquí no necesitamos valientes, necesitamos gente que sepa amar. Yo no soy de letras, sólo tengo primario, pero para amar no se necesita estudiar”, palabras que compartió durante una entrevista realizada en cadena nacional cuando se le cuestionaba si se había confirmado el hallazgo del joven de 20 años y si había visto el video que circulaba en redes en donde presuntamente se ve a los jóvenes siendo obligados a lastimarse unos a otros.

“No quiero ver nada, porque quizás no soporte ver eso. No quiero lastimar mi mente. Tengo que permanecer fuerte”, dijo.

Roberto se perdió su primer día de escuela

Roberto Olmeda, quien estudia el sexto semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad de Guadalajara (UdeG), se perdió el primer día de escuela.

Su mamá, Norma Elena Cuéllar, dijo a El Occidental que su hijo siempre ha sido muy estudioso y que su más grande sueño es el de terminar la escuela.

Además es un gran amante del deporte. Practica boxeo con su amigo Uriel y además sale a correr por las tardes con el hijo de la persona que trabaja haciendo el aseo en su hogar: “Es un chavo que casi no sale, no fuma, casi no toma”, contó su hermano Miguel.