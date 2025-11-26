Una mujer fue detenida por trasladar paquetes con más de dos kilos de cocaína escondidos dentro de osos de peluche en Tucumán. Agentes de Gendarmería Nacional descubrieron el contrabando durante una inspección realizada sobre la Ruta Nacional N°38 a la altura de la localidad de Huacra.

Loe efectivos frenaron un colectivo que oficiaba como “tour de compras” y tenía como destino la provincia de Mendoza, para realizar la inspección. El can detector de narcóticos de la fuerza “Fedra” reaccionó tras olfatear las bolsas de una pasajera y al revisar el contenido descubrieron la droga.

El can detector de narcóticos de la fuerza “Fedra” reaccionó tras olfatear las bolsas de una pasajera. (Foto: Gendarmería Nacional)

El procedimiento estuvo a cargo de los efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares”. Los agentes verificaron que la mujer de nacionalidad boliviana transportaba peluches con cierre, que en su interior tenían una manta. Sin embargo, al agarrarlos alertaron que pesaban más de lo habitual.

Al inspeccionarlos frente a testigos, encontraron nueve paquetes ocultos en su interior que contenían una sustancia blancuzca. Los efectivos realizaron la prueba de campo Narcotest, que arrojó como resultado positivo para cocaína.

La mujer llevaba nueve paquetes ocultos en el interior de los peluches. (Foto: Gendarmería Nacional)

Según indicaron en el parte oficial de Gendarmería Nacional, la mujer transportaba un total de 2 kilos 850 gramos de cocaína. Los uniformados detuvieron a la pasajera involucrada y secuestraron tanto los estupefacientes como el resto de los elementos de interés para la causa.

El caso quedó a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán. La investigación continúa.