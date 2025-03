Una mujer embarazada de cinco meses vivió una verdadera pesadilla este sábado en Tucumán, cuando un grupo de entre 10 y 15 delincuentes la atacó salvajemente para robarle la camioneta en medio de la tormenta que azotó la provincia.

El violento asalto ocurrió alrededor de las 13 en la intersección de las calles Bolivia y Siria. Florencia Caballero, la víctima, se había detenido por el agua acumulada cuando los delincuentes la acorralaron. "Fue una locura. Yo estaba sola con mi alma y una bolsa de pan y se me vinieron encima", relató.

Desesperada, intentó escapar, pero quedó atrapada por la inundación. Los atacantes golpearon su ventanilla con un arma de fuego y la amenazaron con matarla si no descendía del vehículo. "Empezaron a romper los vidrios, me golpearon con un ladrillo en la cara, me arrancaron mechones de pelo… sentí que me iban a matar", contó, todavía conmocionada.

Mientras era brutalmente agredida, los vecinos registraban la escena con sus celulares, pero nadie intervino. “La gente no hace nada por miedo a represalias, pero no podemos naturalizar esto”, lamentó. Peor aún fue la respuesta que recibió de la policía al hacer la denuncia: “Esta zona siempre se inunda y siempre aprovechan para robar”, le dijeron.

Los delincuentes huyeron con su mochila y billetera, logrando hacer compras con sus tarjetas de crédito en pocos minutos. Aunque logró sobrevivir al ataque, el trauma le dejó secuelas: "Vomité cinco veces por el shock, sentía que tenía contracciones… me manosearon buscando más plata".

Hasta el momento, la causa ya tiene 10 detenidos, todos con antecedentes. "La gente los conoce, pero nadie hace nada por miedo. No quiero que en seis meses estén de nuevo en la calle", expresó con indignación.