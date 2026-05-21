Momentos de extrema tensión se vivieron este martes en el Bajo Manhattan cuando un automóvil explotó y quedó envuelto en una enorme bola de fuego a pocos metros de la emblemática estatua del Toro de Wall Street, provocando escenas de pánico entre peatones y trabajadores de la zona financiera de Nueva York.

Según informó el diario The New York Post, el incendio comenzó durante la hora pico de la tarde frente a la sede de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), ubicada sobre Broadway, a apenas una cuadra del famoso monumento turístico.

Las impactantes imágenes difundidas por medios locales mostraron al vehículo completamente envuelto en llamas mientras una densa columna de humo negro se elevaba sobre las calles del distrito financiero. Segundos después, el auto explotó repentinamente, generando una gigantesca bola de fuego que obligó a decenas de personas a correr desesperadamente para ponerse a salvo.

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Testigos describieron escenas de caos y confusión mientras los transeúntes escapaban del lugar ante el temor de una nueva explosión.

Explota vehículo cerca de la estatua del Toro de Carga en la zona de Wall Street, Nueva York, provocando que la gente corra desesperadamente para ponerse a salvo.#LuceroÁlvarez #explosion #incendio #NuevaYork pic.twitter.com/QxeaMdFFXI — Lucero Álvarez News (@_LuceroAlvarez) May 20, 2026

De acuerdo con información del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), citada por The Post, los equipos de emergencia fueron alertados sobre el incendio cerca de las calles Broadway y Stone Street alrededor de las 5:42 de la tarde.

Bomberos y efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar para controlar las llamas y asegurar la zona, una de las más transitadas de Manhattan por turistas y trabajadores.

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Hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas del incendio ni si hubo personas heridas, aunque las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué provocó la explosión del vehículo.

El episodio ocurrió a metros del icónico Toro de Wall Street, uno de los puntos más fotografiados de Nueva York y símbolo del distrito financiero estadounidense.