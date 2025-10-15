Una terrible explosión se registró este martes en las inmediaciones de un centro comercial de Ecuador, causando la muerte de una persona. El estallido fue ocasionado por una camioneta que se estaba incendiando.

El hecho se produjo sobre las 18.30, hora local, y dejó otras dos personas heridas, además de daños en edificios cercanos de una zona ubicada en el centro financiero de Guayaquil, la ciudad más poblada de aquel país.

El coronel Martín Cucalón, jefe de Bomberos de Guayaquil, precisó que la persona que murió era un taxista. También señaló que los heridos fueron enviados a un hospital cercano, mientras que la Policía evacuaba todos los edificios que están en la zona, como hoteles, oficinas, restaurantes y otros comercios.

Por su parte, consultado sobre si se trató de un coche bomba, el mayor Jorge Montanero, jefe de la división de rescate de Bomberos de la ciudad, no pudo confirmar esa hipótesis aunque señaló que “un coche normal no explota de esta forma". "Habrá que esperar el informe de la Policía”, destacó.

Humberto Plaza, gobernador de Guayas, cuya capital es Guayaquil, calificó al hecho de “terrorismo puro y duro”. Aseguró que la policía buscará a los responsables, “los vamos a agarrar y van a pagar y estas personas serán procesadas por terrorismo”.

Después de llevar a cabo una inspección en la zona, la policía confirmó que sus agentes encontraron algunos cartuchos de dinamita, con los cuales se ejecutó una explosión controlada.

Este es el segundo vehículo que explota en Guayaquil en menos de un mes. El pasado 26 de septiembre otro automóvil fue detonado en los exteriores de la Cárcel Regional de Guayaquil, aunque en esa ocasión no se registraron ni heridos ni fallecidos.

Además, el 9 de octubre la Policía desactivó explosivos pegados a una bombona de gas hallada en un vehículo estacionado fuera de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa del país.

En esta ocasión, la explosión fue tan fuerte que provocó que vidrios de algunas de las oficinas aledañas y del centro comercial quedaran cuarteados.

Fernando Cornejo, presidente de la empresa municipal Segura, señaló que por medio de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona han podido divisar que dos vehículos salieron de la Cooperativa San Francisco, un barrio ubicado frente al complejo penitenciario de Guayaquil, pero que solo uno de ellos explotó.

"Las unidades de la Policía están trabajando en un reconocimiento del sector y presuntamente hay dos vehículos adicionales que se encuentran con explosivos", indicó Cornejo.

Agentes de unidades investigativas de la Policía empezaron a revisar uno a uno los automóviles que se encontraban en la zona financiera y comercial para evitar que se registre alguna otra explosión.

Ecuador vive desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por Noboa para luchar contra las bandas delictivas, a quienes pasó a denominar como "terroristas", y a quienes se le atribuye la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años, que lo ha ubicado a la cabeza en el índice de homicidios de Latinoamérica.

Esta situación se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año el país registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.