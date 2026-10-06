En medio del combate contra un incendio forestal en Ribeirão Cascalheira, en el estado brasileño de Mato Grosso, un bombero protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral.

Durante el operativo, el equipo encontró a un armadillo de tres bandas cerca de una de las áreas afectadas por las llamas. El animal estaba expuesto a temperaturas elevadas y no tenía una fuente de agua cercana.

Ante esa situación, uno de los bomberos se acercó y le ofreció agua directamente desde un bidón. El momento quedó registrado en video y muestra al animal bebiendo mientras el efectivo lo asiste en medio del operativo.

Según informó el Cuerpo de Bomberos, después de hidratarse el armadillo logró alejarse por sus propios medios de la zona de riesgo y regresó a su hábitat natural.

Puede interesarte

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y generaron numerosas reacciones por el gesto del bombero, en medio de un escenario marcado por el avance del fuego y las consecuencias que los incendios forestales también provocan sobre la fauna silvestre.