Este jueves, en Cantando 2024 se vivieron momentos de emociones, de alegría y de festejo. Por un lado, apenas Flor Peña presentó el ciclo de América, saludó a Nacha Guevara, quien cumplió 84 años. “No me gusta festejar mucho, los últimos cumpleaños me encontraron arriba de un escenario”, destacó la artista, al tiempo en que pasó al centro de la pista. Acto seguido, se puso a cantar su canción, “80 y cantando”, alusiva a su vida, que interpreta al final de su unipersonal, Nacha en Pijama.

Después de ese momento de celebración, comenzó el concurso de canto, en el que se vieron las performances de Camila Lattanzio, Silvina Escudero, Pepe Ochoa, Cristian U y Josefina Pouso.

Esta noche, el momento más emotivo se produjo cuando pasó Silvina Escudero y su acompañante tras cantar “Burbujas de amor”, de Juan Luis Guerra y de recibir excelentes devoluciones de parte de los jurados, la bailarina se quebró al aire cuando relató parte de su lucha para quedar embarazada. “Vengo de años muy difíciles. Seguramente toda mujer que atravesó por lo mismo que nosotros seguramente me entienda. Son años de poner mucho el cuerpo y específicamente los últimos dos decidí apartarme un poco”, comenzó diciendo la hermana de Vanina Escudero, con un tono de voz que evidenciaba que estaba conmovida.

“Estamos hace muchísimos años en la búsqueda de un bebé, y lo quiero decir como algo feliz. Es la vida que le toca a cada uno. Yo desde que tengo uso de razón trabajo, y siempre me hizo bien. Pero en los últimos años fue difícil hacerlo”, continuó. “Este año tomamos otra perspectiva con los médicos y decidí volver a trabajar. El año pasado fue muy difícil atravesar un duelo de lo que nos tocó vivir, fueron momentos muy oscuros”, dijo con lágrimas en los ojos. “El arte sana, por eso elegí venir y me hace bien. Estoy conectada con eso, acompaño a todas las parejas, uno no elige la vida que le toca. Cada uno tiene un camino difícil. La vida se trata de caerse y también levantarse”, manifestó convencida.

🥺 Silvina Escudero A CORAZÓN ABIERTO: Habla de su duelo tras haber perdido un hijo.



En ese momento, Flor Peña tomó la palabra y habló de una situación que había vivido ella cuando estuvo en la búsqueda de su último hijo, Felipe. Con el rostro atravesado por la emoción, la conductora dijo: “A mí me pasó con Felipe, y también atravesé dos años de mucha incertidumbre. Me sentía muy sola y un día solté, y dije: ‘quizás no tenga que ser mamá con Ramiro’. Volví al trabajo y Felipe llegó, de manera natural. Nadie que no haya pasado por eso entiende ese camino de pincharse y de esperar el resultado”, reveló también con la voz quebrada.

En ese instante, Escudero agradeció las palabras de Flor, y continuó: “Esta es la vida que me tocó y yo tengo que ser lo más feliz que pueda con este camino. Lloro de emoción y la vida es feliz a pesar de todo”.

En marzo de este año, la bailarina había contado lo que le había ocurrido en diálogo radial con Catalina Dlugi. “La verdad creí que me moría, algo en mí no volvió a ser la misma, dudo volver a ser la misma, pero intento guardarme los lamentos y la oscuridad para comunicar lo positivo, y lo positivo es que sí se puede salir”, se sinceró en La Once Diez/Radio de la Ciudad. “Que se puede salir y tener la certeza de que Dios tiene un camino marcado, que no tenemos control de nada, pero que vale la pena hacer todo lo humanamente posible”, destacó, llevando un profundo mensaje a quienes atraviesan situaciones parecidas.

“La vida determinará qué haré, yo soy muy creyente y muy cuidadosa porque mientras yo paso por esto, otros están pasando por situaciones difíciles”, reflexionó la bailarina. “A todos nos pasa, atravesamos pérdidas, duelos, nos rompemos, levantamos los pedazos, y mientras pasa el tiempo cada vez nos sentimos mejor parados, y sonreímos, y cada vez sonreímos más seguido, y la vida se impone”, concluyó.