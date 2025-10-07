Vecinos y transeúntes aprovecharon el caos para llevarse la carga de cerveza, sin importar el peligro ni la ilegalidad del acto.

Lo que comenzó como un accidente de tránsito terminó convirtiéndose en una escena digna de película. Un camión repartidor de cerveza volcó el pasado sábado en una carretera de Capiatá, Paraguay, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo por causas aún no esclarecidas.

El impacto provocó que decenas de cajas y latas de cerveza quedaran esparcidas sobre el asfalto, interrumpiendo el tránsito durante varias horas. Pero lo más llamativo fue lo que ocurrió después: en cuestión de minutos, vecinos y transeúntes se abalanzaron sobre la carga, recogiendo toda la bebida que podían cargar, sin esperar la llegada de las autoridades.

Videos que circulan en redes sociales muestran a hombres, mujeres e incluso jóvenes corriendo entre los escombros y cajas rotas, disputándose las latas derramadas. Algunos llegaron con bolsas y carretillas, mientras otros cargaban a mano los paquetes rescatados del camión volcado.

🚛🍺Un camión repartidor de cervezas volcó y la gente se apresura a ir por la carga en Capiatá (Paraguay)https://t.co/HRBI4vmVDT pic.twitter.com/70yo2aIRLq — Sepa Más (@Sepa_mass) October 6, 2025

La Policía local llegó al lugar para restablecer el orden y despejar la ruta, aunque gran parte de la carga ya había desaparecido. Afortunadamente, no se reportaron heridos graves, y el conductor fue asistido en el sitio.

El curioso episodio, se volvió viral en redes sociales, donde muchos usuarios ironizaron sobre el “milagro cervecero de Capiatá”, mientras otros criticaron la falta de empatía y el comportamiento de los saqueadores.