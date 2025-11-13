Las autoridades no descartan más víctimas fatales porque otras 21 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

Un camión fuera de control atropelló y mató este jueves a dos mujeres en el interior de un mercado de Corea del Sur. Las autoridades no descartan más víctimas fatales, debido a que otras 21 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

El incidente se registró en la ciudad de Bucheon, provincia de Gyeonggi, poco antes de las 11.00, hora local, cuando el conductor del vehículo, un hombre sexagenario, presuntamente perdió el control de la unidad por un fallo en los frenos.

Es, al menos, lo que desprendió de los primeros testimonios policiales que citó la agencia de noticias local Yonhap. "Pisé los frenos, pero no funcionaron", explicó el conductor, en declaraciones que fueron reproducidas por ese mismo medio.

Entre los heridos hubo tres mujeres de entre 70 y 80 años que fueron halladas con paros cardiorespiratorios. Dos de ellas fueron las que perdieron la vida. En tanto, otras seis se encontraban en estado grave cuando fueron trasladados al hospital por los servicios de emergencia.

Los bomberos locales enviaron 20 vehículos y a unos 60 efectivos al lugar para las labores de asistencia.

Por su parte, el conductor, que no sufrió lesiones de gravedad en el accidente, fue detenido y trasladado a una comisaría para seguir con el interrogatorio.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que el camión retrocedió inicialmente 28 metros y después condujo en línea recta unos 150 metros hasta provocar el accidente al estrellarse contra una tienda.

Esto fue cotejado, además, por el jefe del equipo de mando del Departamento de Bomberos de Bucheon, Park Geum-cheon, quien dio más detalles del incidente. "Retrocedió 28 metros y determinamos que avanzó 150 metros en línea recta. Parece que la mayoría de las muertes se produjeron en los últimos 100 metros", deslizó.

Durante ese recorrido, el vehículo siniestrado no chocó con ninguna tienda ni se salió del recorrido, sino que atropelló a personas que se encontraban en el camino.

El Jefe de la División de Tráfico de la Comisaría de Policía de Bucheon Ojeong, Son Byeong-sam, aseguró que llevarán a cabo "una investigación exhaustiva sobre la causa del accidente". "También solicitaremos al Instituto Nacional de Investigación Científica que examine el vehículo para determinar si hubo una aceleración repentina", adelantó.

Según medios locales, el conductor no estaba bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente, mientras que las pruebas toxicológicas dieron resultados negativos.