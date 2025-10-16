Personal policial de Comisaría 10° de La Camila tomó intervención en un accidente de tránsito fatal ocurrido en zona rural de La Nevada, al sur de la dependencia.

En el lugar se constató el fallecimiento de un hombre de 64 años, con domicilio en La Criolla, quien conducía un camión Mercedes Benz, tras perder el control del vehículo y salir despedido del mismo.

Se contó con la colaboración de personal médico del 107, Bomberos Voluntarios de La Criolla, personal de PDI criminalística, División medicina Legal Policial y efectivos de distintas dependencias policiales.

Puede interesarte

Por disposición de la Fiscal en turno, Dra. Daniela Montengroso, el hecho fue caratulado como “Muerte en accidente de tránsito”, con intervención del Ministerio Público de la Acusación de San Justo.