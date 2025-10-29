Un chofer de la aplicación Didi sufrió un violento asalto en la madrugada de este miércoles en Villa Gobernador Gálvez, cuando cinco falsos pasajeros sacaron un arma y se llevaron sus pertenencias y el auto que usaba para trabajar. En un procedimiento conjunto entre el Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica fue detenido un sospechoso, se secuestraron dos armas de fuego y se recuperó el vehículo.

De acuerdo al trabajo policial, el conductor, de 34 años, fue hasta Espora al 100 bis a tomar un viaje que había sido solicitado a nombre de una mujer. En lugar de ella, subieron cinco delincuentes que, a punta de pistola, lo bajaron del Cruze y le sacaron la campera, las zapatillas, el celular, 20 mil pesos y se fueron en el auto.

Mientras la víctima era entrevistada por la Policía de Acción Táctica, el Comando Radioeléctrico persiguió un Cruze hasta La Ribera y Kennedy, donde el auto quedó incrustado en un zanjón. Los ocupantes se bajaron y se echaron a correr en distintas direcciones.

Los uniformados luego revisaron el vehículo y secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con un cargador colocado que estaba tirado en el piso de la parte trasera.

Agentes de la PAT se sumaron al operativo y siguieron a uno de los sospechosos hasta el interior de un presunto aguantadero, donde procedieron a la aprehensión de Alexis Uriel Y. (20) y a la incautación de una escopeta calibre 16, cartuchos de ese calibre y una moto sin patente que tenía pedido de secuestro activo desde el 13 de septiembre pasado.

Este martes por la madrugada hubo un hecho similar en Rosario, cuando un chofer de una aplicación de transporte fue asaltado en Ituzaingó y Necochea por cuatro delincuentes que sustrajeron sus pertenencias y luego fueron aprehendidos por la brigada motorizada en Pellegrini y Belgrano, cerca del puerto.