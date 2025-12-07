En las redes se viralizó el video de una cría de foca perdida que entró accidentalmente a un bar en Nueva Zelanda.

Acostumbrados a ver animales en el bar, que admite a visitantes con mascotas, los presentes primero pensaron que era un perro antes de mirarlo más de cerca. Esquivando a la gente, que intentó atraparla, la criatura corrió a un baño donde se escondió.

Luego, agentes especiales la capturaron y liberaron en una isla cercana, considerada un lugar seguro.