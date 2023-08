El fútbol tiene ciertas costumbres que se ganaron su lugar en cada plantel de distintos clubes alrededor de todo el mundo. Una es la de pelar a aquellos juveniles que son promovidos a Primera. Otra muy común es obligar a un refuerzo a que se pare en una silla y cante frente a todos sus nuevos compañeros. Lo que no es para nada normal es que ese jugador la rompa como hizo Udoka Godwin-Malife en el ascenso inglés.

Swindon Town es un equipo de la Football League Two de Inglaterra, la cuarta categoría de ese país. Para fortalecer su defensa, la institución confirmó hace unos días la incorporación de Udoka Godwin-Malife, central de 23 años proveniente del Forest Green de la misma división.

Luego de su primera práctica, el futbolista tuvo que pararse en uno de los bancos del vestuario y romper el hielo cantando una canción. Probablemente todos creían que sería un momento de risas y bromas, pero quedaron boquiabiertos por el nivel de la presentación de su nuevo compañero. Udoka cantó "All of me" de John Legend y la rompió toda.

El video lo subió Charlie Austin, otro jugador del Swindon Town, y rápidamente se hizo viral en redes sociales. "Para cualquier reserva, por favor envíe un mensaje directo a mi manager, Charlie Austin, Gracias", bromeó Udoka. Un crack.