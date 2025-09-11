Un efectivo había recibido un balazo, pero fue trasladado al hospital y se encuentra fuera de peligro. Ocurrió este miércoles en José C. Paz.

Un delincuente robó un celular en José C. Paz, se atrincheró en una casa y al verse rodeado por la policía se quitó la vida. El dramático hecho ocurrió este miércoles.

La víctima del asalto, Mateo Luciano Danevich, denunció el robo de su celular en una comisaría. Horas después, la policía logró rastrear la ubicación del dispositivo y localizar al sospechoso.

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En busca del celular robado por el ladrón, se ordenó un allanamiento de urgencia en la casa 9 de la manzana 15, ubicada en el Barrio Néstor Kirchner.

El sospechoso vio a los agentes policiales y estuvo atrincherado durante unas cuatro horas, hasta que al verse acorralado decidió quitarse la vida en horas de la noche.

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Durante el operativo, el oficial Gustavo Nahuel Sancci, del Destacamento Astolfi, resultó herido en el abdomen por un disparo del delincuente.

Sancci debió ser trasladado al Hospital Cacho Caporaletti y luego al Domingo Mercante, donde se confirmó que se encuentra fuera de peligro, según informó Diario Efecto. En el caso interviene UFI N° 3 de Pilar.