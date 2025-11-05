Fabricio Sachi, auxiliar de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, en Santa Cruz, realizaba maniobras peligrosas con su auto. Se dispuso un operativo para constatar si manejaba bajo los efectos del alcohol y se desató el escándalo.

Un funcionario judicial rechazó realizarse un control de alcoholemia y amenazó a los agentes de tránsito: “Los voy a dejar sin trabajo”, expresó.

Todo sucedió el 25 de octubre en la intersección de las calles Alem y Necochea, de la localidad de Comodoro Rivadavia, pero se dio a conocer en las últimas horas. La secuencia quedó registrada por los mismos policías.

Hasta el momento se logró establecer que Fabricio Sachi, auxiliar de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, en Santa Cruz, realizaba maniobras peligrosas con su auto, por lo que fue interceptado por un operativo de control.

Cuando los agentes de tránsito le solicitaron que se sometiera al control de alcoholemia, se negó y comenzó a amenazarlos.

#ComodoroRivadavia |🚨Un fiscal federal auxiliar de Caleta Olivia, Fabricio Sachi, se negó a someterse a un control de alcoholemia y agredió verbalmente a la Policía.

👉 https://t.co/mY4aCGGYHO pic.twitter.com/PBYuMuGuvk — Jornada Medios (@JornadaChubut) November 4, 2025

“Que me baje el tono, le pedí”, le dijo el agente, pero la situación fue empeorando. “Vos te estás equivocando conmigo”, le respondió el conductor.

En ese momento, Sachi amenazó al agente y él le respondió: “Decime quién sos vos para venir a amenazarme con que me vas a hacer perder el trabajo”.

Tras ello, el policía le dijo que le iba a hacer la alcoholemia de todas formas, a lo que Sachi contestó: “No me voy a hacer una ver...”. Poco después intentó retirarse del lugar, pero el intercambio continuó.

“Se le va a dar como positivo”, le informó el agente sobre el test, ya que es lo que indica el procedimiento ante quienes se niegan a realizarse el control.

En ese contexto se produjo un intercambio en el que Sachi le mostró al agente una libreta y le repetía “Leé, leé”. “Se te va a hacer una multa igual”, insistió el agente y el funcionario respondió: “Me c... los dos huevos”.

La situación quedó registrada en un video que se viralizó rápidamente, generando indignación entre los vecinos y dentro del ámbito judicial.

Tras labrarse el acta correspondiente por infracción, el vehículo fue retenido y se le informó a las autoridades de la sede de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia.

Hace algunos años, según precisaron los medios locales, Sachi alcanzó a ocupar el rol de ayudante fiscal a cargo de investigaciones importantes, entre ellas, la búsqueda de María Cash, la joven desaparecida hace más de una década en el norte del país.