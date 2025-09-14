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¡Un gran susto!: estaban pescando, cayó al río, una anaconda lo atacó y sus amigos lograron salvarlo
El joven fue mordido en el brazo y el reptil intentó enrollarlo para arrastrarlo. La reacción de sus compañeros fue clave.
Un impactante clip grabado en un río de Bolivia paralizó a los usuarios en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo una anaconda emerge del agua, se abalanza sobre un joven pescador y lo muerde en el brazo, intentando envolverlo con su cuerpo.
Dos hombres que se encontraban con él reaccionan de inmediato: forcejean con el animal y logran desprenderlo antes de que estrangulara a la víctima. La escena fue descrita por Univision como un rescate desesperado que, de no haber ocurrido, pudo terminar en tragedia.
De acuerdo con la cobertura, el muchacho logró sobrevivir. Presentó lesiones en el brazo producto de la mordida y marcas por el forcejeo con la serpiente. El video no revela su identidad ni el nombre exacto del río, aunque medios locales lo ubican en la región amazónica boliviana.
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La Amazonía de Bolivia es hogar de varias especies de anacondas, entre ellas la anaconda boliviana (Eunectes beniensis), documentada en Beni y Pando. Estos reptiles viven en ambientes acuáticos y sabanas inundables, donde encuentran alimento y cobertura vegetal.
Aunque no son venenosas, su mordida poderosa y la técnica de constricción —apretar y sofocar a la presa— las convierten en depredadores temidos.