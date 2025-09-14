Un impactante clip grabado en un río de Bolivia paralizó a los usuarios en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo una anaconda emerge del agua, se abalanza sobre un joven pescador y lo muerde en el brazo, intentando envolverlo con su cuerpo.

Dos hombres que se encontraban con él reaccionan de inmediato: forcejean con el animal y logran desprenderlo antes de que estrangulara a la víctima. La escena fue descrita por Univision como un rescate desesperado que, de no haber ocurrido, pudo terminar en tragedia.

De acuerdo con la cobertura, el muchacho logró sobrevivir. Presentó lesiones en el brazo producto de la mordida y marcas por el forcejeo con la serpiente. El video no revela su identidad ni el nombre exacto del río, aunque medios locales lo ubican en la región amazónica boliviana.

Puede interesarte

La Amazonía de Bolivia es hogar de varias especies de anacondas, entre ellas la anaconda boliviana (Eunectes beniensis), documentada en Beni y Pando. Estos reptiles viven en ambientes acuáticos y sabanas inundables, donde encuentran alimento y cobertura vegetal.

#Viral 📲 En Bolivia un pescador vivió momentos de terror luego que saltó a un río por un pez y fue atacado por una anaconda 🐍



Sus acompañantes lo rescataron y sobrevivió con heridas en un brazo



Video: @ActualidadRT pic.twitter.com/4yPDj8zDtn — xevt - xhvt (@xevtfm) September 9, 2025

Aunque no son venenosas, su mordida poderosa y la técnica de constricción —apretar y sofocar a la presa— las convierten en depredadores temidos.